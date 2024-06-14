Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, Kurban Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, Kurban Bayramı'nı kutladı

Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, Kurban Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımlayarak bayramların milletçe ortak payda olduğunu ifade etti ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı. Acar, bayramların birlik ve beraberliği sağladığı, yardımlaşma ve dayanışma duygularının ön plana çıktığı ve paylaşmanın arttığı en önemli dönemler olduğunu belirtti. Ayrıca, toplumsal kalkınmanın birlik ve beraberlikle mümkün olduğunu vurgulayarak, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerle kutladığını ifade etti.

14.06.2024 11:52
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Türkiye- Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, Kurban Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımlayarak bayramların milletçe ortak payda olduğunu ifade etti ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, "İnancımız gereği bayramlar birlik ve beraberliğin sağlandığı, yardımlaşma ve dayanışma duygularının ön plana çıktığı ve en önemlisi de paylaşmanın arttığı en önemli dönemlerdir. Bayram vesilesiyle önümüzde büyük fırsatlar bulunmakta ve bu fırsatlar birçok insanın yaşamına dokunarak hayatı paylaşma konusunda büyük önem taşımaktadır. Diğer taraftan gerek bireysel gerekse toplumsal ödevlerimiz arasında yaşadığımız ülkenin, devletin gelişmesi ve kalkınması için üzerimize düşenleri fazlasıyla yapmamız, hangi görevi üstlenmişsek o görevi layıkıyla yerine getirerek üretime, istihdama, yatırıma gerekli desteği vermemiz en önemli ödevlerimiz arasındadır. Toplumsal kalkınmanın en önemli sırrı hiç şüphesiz ki birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek ortak hedeflere yönelik ortak hareket etmemizle mümkündür. Dünya genelinde yaşanan sorunların son bulmasına vesile olması temenni ve dileklerimle, bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, Kurban Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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