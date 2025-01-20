Türkiye-İsveç Güvenlik Toplantısı Yarın

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Türkiye ve İsveç arasındaki Güvenlik Mekanizması toplantısı yarın Ankara'da gerçekleştirilecek.

Türkiye ve İsveç arasında gerçekleştirilecek olan Güvenlik Mekanizması toplantısı yarın Ankara'da gerçekleştirilecek. İki ülke kurumları arasında terörizm konularındaki iş birliğinin geliştirilmesi açısından önem taşıyan toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer katılacak.

Toplantıda Dışişleri Bakanı Fidan'ın terörizmle mücadelede iş birliği alanında Türkiye'nin İsveç'ten terör örgütleri PKK/PYD/ YPG ve FETÖ'ye karşı atılmasını beklediği ilave adımları aktarması, terör örgütlerinin finansman ve propaganda faaliyetlerini sonlandırmasının dile getirmesi bekleniyor.

Öte yandan Bakan Fidan'ın Avrupa'da yükselen aşırı sağ, İslam karşıtlığı ve ırkçılık akımlarından duyulan endişeyi ve bu akımlarla etkili şekilde mücadele edilmesini arzu edildiğinin vurgulaması, savunma sanayii alanındaki kısıtlamaların kaldırılmasının ardından yeni dönemde sonuç odaklı ve uzun vadeli bir iş birliği geliştirmeyi hedeflendiğinin mesajını vermesi öngörülüyor. - ANKARA