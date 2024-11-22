Türkiye'nin dijitalleşme yolunda büyük adımı: ŞehirApp - Son Dakika
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Türkiye'nin dijitalleşme yolunda büyük adımı: ŞehirApp

Türkiye\'nin dijitalleşme yolunda büyük adımı: ŞehirApp

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli ve milli yazılımların önemine dikkat çektiği bu dönemde, Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğuna büyük katkı sağlayan projelerden biri olan ŞehirApp, her şehre özel dijital uygulamalar geliştirerek şehir yaşamını kolaylaştırmayı hedefliyor.

22.11.2024 12:18
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli ve milli yazılımların önemine dikkat çektiği bu dönemde, Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğuna büyük katkı sağlayan projelerden biri olan ŞehirApp, her şehre özel dijital uygulamalar geliştirerek şehir yaşamını kolaylaştırmayı hedefliyor. Sakarya için BeşDört ismiyle hayata geçirilen uygulama, yerel ihtiyaçlara uygun yapısıyla büyük ilgi görüyor ve projenin Türkiye genelinde yaygınlaştırılmasının ilk adımını temsil ediyor.

ŞehirApp, şehirlerin kültürel ve sosyal dinamiklerine uygun olarak tasarlanmış, modern bir dijital altyapı sunuyor. Her şehre özel geliştirilen süper mobil uygulamalar, yalnızca yerel hizmetleri dijitalleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda bir sosyal medya platformu olarak da hizmet veriyor. Bu sayede kullanıcılar, şehirlerine dair haberleri takip edip, sosyal paylaşımlar yaparak birbirleriyle etkileşime geçebilecek.

Türkiye'nin teknolojik dönüşümüne katkı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milli teknolojiye yaptığı vurgu, ŞehirApp gibi projelerin taşıdığı önemi daha da artırıyor. Yerli yazılım teknolojileriyle geliştirilen ŞehirApp, Türkiye'nin dijital altyapısını güçlendirmek, yerel yönetim süreçlerini desteklemek ve vatandaşların şehir hizmetlerine daha kolay erişim sağlamalarını hedefliyor. Bu projeyle, şehirler yalnızca fiziksel olarak değil, dijital anlamda da daha akıllı hale geliyor. ŞehirApp, modern çağın gereklerine uygun bir vizyonla, şehirlerin yönetiminden sosyal yaşantısına kadar pek çok alanda yenilikçi çözümler sunarak Türkiye'nin teknolojik dönüşümüne katkı sağlamayı amaçlıyor. Yerli bir yazılım ürünü olan ŞehirApp, yerel yönetimlerin dijitalleşmesine öncülük ederek Türkiye'nin teknoloji haritasında güçlü bir yer edinmeyi vaat ediyor.

BeşDört uygulamasıyla kullanıcılara sunulan hizmetler

Ayrıca BeşDört uygulamasıyla Sakarya'da başlatılan bu süreçte, kullanıcılara sunulan hizmetlerin arasında; yerel haberler ve güncel duyurular, nöbetçi eczane bilgileri, otobüs saatleri ve ulaşım kolaylıkları, döviz kurları ve piyasa bilgileri, gezilecek yerler ve kültürel etkinlik önerileri yer alıyor.

Türkiye geneline yayılma hedefi

ŞehirApp, Yunus Aksar liderliğinde yalnızca Sakarya ile sınırlı kalmayan bir vizyonla hareket ediyor. Her şehrin kendine özgü kültür ve ihtiyaçlarını dikkate alarak geliştirilen bu uygulamalar, Türkiye'nin tüm şehirlerinde modern bir şehir yaşamı sunmayı hedefliyor. AltıÜç adıyla Şanlıurfa için hazırlanan uygulama bu vizyonun önemli adımlarından sadece biri. Proje hakkında daha kapsamlı bilgiye ve tüm şehir uygulamalarına dair detaylara sehirapp.com üzerinden ulaşılabiliyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye'nin dijitalleşme yolunda büyük adımı: ŞehirApp - Son Dakika

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