Aydınlı esnaf duyarsız vatandaşlara tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

Aydınlı esnaf duyarsız vatandaşlara tepki gösterdi

04.08.2022 09:30
Aydınlı esnaf duyarsız vatandaşlara tepki gösterdi

Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Aydın'da esnaf Saim Korlaelçi, yoldan geçen vatandaşların kullanabilmesi için iş yerinin önüne kurduğu sebilin duyarsız vatandaşlar tarafından amacı dışında kullanılmasına tepki gösterdi.

Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Aydın'da esnaf Saim Korlaelçi, yoldan geçen vatandaşların kullanabilmesi için iş yerinin önüne kurduğu sebilin duyarsız vatandaşlar tarafından amacı dışında kullanılmasına tepki gösterdi.

Sıcak havalarda vatandaşların serinleyebilmesi için su hayrı yapan Korlaelçi, duyarsız vatandaşların suistimali ile karşılaştı. Bazı vatandaşların sebile gelerek damacanalarını doldurduğunu, tek kullanımlık olan pet bardakları alıp götürdüğünü ifade eden Korlaelçi, vatandaşlara duyarlılık çağrısı yaparak yaşanan duruma tepki gösterdi. Pet bardakların alınması sonucu maliyetin de arttığını ifade eden Korlaelçi; "Maalesef alıp gidilen bardaklar sebebiyle günlük 2 bin bardak kullanılmaya başlandı. Bu da maliyetimizi çok artırdı. Aydınlı vatandaşlarımızın sıcak havalarda kullanabilmesi için yerleştirdiğimiz sebili kaldırma noktasına geldik. Vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz" dedi.

Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yer alan dükkanının önüne daha öncede ihtiyaç sahibi vatandaşlar için askıda ekmek kampanyası ile ekmek dolabı koyan Korlaelçi, o zaman da duyarsız vatandaşların ekmeklerin çoğunu alıp gitmesi üzerine caydırmak amacıyla güvenlik kamerası koymuştu. Hayırsever esnaf yaptığı çeşitli hayırlar ile bilinirken duyarsız vatandaşların suistimalinden de kurtulamadı. Son olarak dükkanının önüne koyduğu su sebili ile duyarsız vatandaşların hedefi olan Saim Korlaelçi, sebilin üzerine "Lütfen 2,5 ve 5 litre petlerle su almayın. Her aldığınız 5 litrelik su 2 saat suyun sıcak akmasına sebep olmaktadır. Buradaki su, ev ve işyerlerinize taşımak için değildir, yoldan geçen insanların susuzluğunu gidermesi içindir. Bardak kullanırken hassas olmanızı rica ederiz. İçilmeden kullanılan ve atılan her bardak maddi olarak geri dönüyor, anlayışınız için teşekkür ederiz" yazısını yapıştırdı.

Sıcak havadan bunalan vatandaşların soğuk su içererek, serinlemesi için iş yerinin önüne 100 litrelik sebil koyduğunu ifade eden Korlaelçi, "Amacımız, sıcaktan bunalan vatandaşlarımızı soğuk su ile bir nebze olsun ferahlatmaktı. Salgının yayılmaması için tek içimlik bardaklardan ilk başlarda günlük 700 adet yerleştirmiştik. Belli bir süre sonra bardak sayısını 2 bine kadar çıkardık ama yine de bardakların yetmediğini fark ettik. Çok sayıda bardağın kısa sürede tükenmesinden şüphelendik ve kamera görüntülerini inceledik. Görüntülerde vatandaşların bardakları toplu olarak alıp götürdüğünü ve sebilden de damacanayla su çektiğini gördük ve büyük üzüntü yaşadık. Gerçekten artan maliyetler dolayısıyla sebili kaldırma noktasına geldik. Lütfen vatandaşlarımızın daha duyarlı olsunlar" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Ülker, 9 aylık bilançosunu açıkladı Ülker, 9 aylık bilançosunu açıkladı Aydın Adnan Sezgin: 'Maalesef, Türkiye'nin Dış Politikası Kalmamıştır. Aydın Adnan Sezgin: 'Maalesef, Türkiye'nin Dış Politikası Kalmamıştır. Türk Firmaları Cııe'yi Fırsat Olarak Görüyor Türk Firmaları Cııe'yi Fırsat Olarak Görüyor

Türkiye, Aydın, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydınlı esnaf duyarsız vatandaşlara tepki gösterdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:18 AK Partili Kurtulmuş'tan "Mahir Ünal" ile ilgili soruya gündem olacak cevap
09:02 Fatih'ten gelen ihbar ekipleri harekete geçirdi! Terk edilmiş gecekonduda insan kafatası ve kemikleri bulundu
09:03 Çalışma Bakanlığı'ndan önemli adım! 2023 asgari ücretini belirlemek için araştırma başlatılacak
08:56 Ekrem İmamoğlu'ndan 'siyasi yasak' iddialarına sert tepki: Görevden alabilirler ama siyaseten cezalandıramazlar
08:45 ABD ara seçimleri yapıldı: Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçiler 82, Demokratlar 47 sandalye kazandı
08:25 Bursa'da 8 çocuk ve bir annenin hayatını kaybettiği ev işte böyle görüntülendi
06:54 Bursa'da feci olay! Bir evde çıkan yangında 8'i çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi
02:50 Manisa'da başpehlivanın kullandığı otomobil tıra çarptı: 3 yaralı
08:42 AK Partili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret sözleri: Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
00:34 Ümraniye'de işlenen Cenk Çelik cinayeti soruşturmasında "Baygaralar Grubu"na operasyon! 15 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2022 09:52:09. #1.11#
SON DAKİKA: Aydınlı esnaf duyarsız vatandaşlara tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement