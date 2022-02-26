Türkiye'nin ikinci 'İyilik Treni' Afganistan'a ulaştı - Son Dakika
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Türkiye'nin ikinci 'İyilik Treni' Afganistan'a ulaştı

26.02.2022 00:57
Türkiye'nin ikinci 'İyilik Treni' Afganistan'a ulaştı

Türkiye'den Afganistan'a yaklaşık 921 ton insani yardım malzemesi taşıyan ikinci 'İyilik Treni', Afganistan'a ulaştı.

Türkiye'den Afganistan'a yaklaşık 921 ton insani yardım malzemesi taşıyan ikinci 'İyilik Treni', Afganistan'a ulaştı.

Türkiye'den Afganistan'a giden ikinci İyilik Treni Afganistan'a ulaştı. Trende yaklaşık 921 ton insani yardım malzemesi bulunuyor. Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, yardımların ülkenin çeşitli bölgelerinde bulunan 2 bin 700 aileye dağıtıldığı kaydedildi. Yardım malzemelerinin dağıtımına AFAD, Kızılay ve Maarif Vakfı kurumları işbirliğinde Afgan Kızılay'ı derneği desteğiyle devam ediliyor. - KABİL

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Afganistan, Türkiye, Kızılay, Kabil, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türkiye'nin ikinci 'İyilik Treni' Afganistan'a ulaştı - Son Dakika


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