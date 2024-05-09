Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Adıyaman'da öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Adıyaman'da öğrencilerle buluştu

Türkiye\'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Adıyaman\'da öğrencilerle buluştu

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonunda öğrencilerle buluştu. Gezeravcı, uzayda yaşadığı deneyimle ilgili bilgiler paylaştı. Programda, Gezeravcı, uzay yolculuğu öncesinde yapılan hazırlıklar hakkında bilgi vererek, Türkiye'nin uzay yatırımlarının önemine vurgu yaptı ve Türkiye'nin ilerleyen süreçte daha iyi bir noktaya geleceğine inandığını söyledi.

09.05.2024 18:24
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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Adıyaman'da öğrencilerle buluştu. Gezeravcı, uzayda yaşadığı deneyimle ilgili bilgiler paylaştı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonunda öğrencilerle buluştu. Perre Uygulama Oteli Konferans Salonunda düzenlenen programda Gezeravcı, uzayda yaşadığı deneyimle ilgili bilgiler paylaştı. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Alper Gezeravcı'yı Adıyaman'da ağırlamaktan dolayı oldukça mutlu olduklarını söyledi. Gezeravcı, uzayda geçirdiği 14 günlük süreyi ve yaşadığı deneyimleri anlattı.

Çok sayıda öğrencinin katılım sağladığı programda, astronot Gezeravcı, ilk uzay yolculuğu öncesinde sürece dair yapılan ön hazırlıklar hakkında kapsamlı bilgiler aktararak, projenin Türkiye açısından önemine vurgu yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin iradesiyle gerçekleştirilen görevin asıl özneleri öğrenciler olduğunu belirten Gezeravcı, uzay yatırımlarının önemine dikkat çekerek Türkiye'nin ilerleyen süreçte çok daha iyi bir noktaya geleceğine inandığını vurguladı. Gezeravcı, Türkiye Cumhuriyeti'nin iradesiyle yapamayacakları iş olmadığını söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Uzay, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Adıyaman'da öğrencilerle buluştu - Son Dakika

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