Türkiye\'nin ilk Relay mağazası Antalya Havalimanı\'nda

BTA ve Fraport'un Antalya Havalimanı'ndaki ortak girişimi BFA, küresel seyahat perakende markası Relay'yi Türkiye'ye taşıdı. Relay'nin ilk mağazası, Antalya Havalimanı'nın yeni T2 dış hatlar terminalinde kapılarını açtı.

TAV Havalimanları'nın iştiraki BTA ile Fraport'un ortaklığıyla Antalya Havalimanı'ndaki yiyecek-içecek operasyonlarını yöneten BFA (Best Food For All), Türkiye'nin ilk Relay mağazasını Antalya Havalimanı'nda açtı. Nisan ayında açılışı gerçekleştirilen T2 dış hatlar terminalinde konumlanan 350 m'lik mağaza, yolculara seyahat sırasında ihtiyaç duyabilecekleri temel ürünlerin yanı sıra "Discover Türkiye" konseptiyle özel yerel hediyelikleri bir arada sunuyor.

BTA İcra Kurulu Başkanı Baha Bülbül, "Lagardre ile güçlü işbirliğimizi Türkiye pazarına taşıdığımız için mutluyuz. Zagreb ve Almatı'nın ardından Antalya Havalimanı'nda açtığımız Relay mağazası, yolcularımıza seyahatleri boyunca ihtiyaç duydukları tüm ürünleri sunuyor. Bu mağaza ayrıca yolcularımıza Türkiye ve Antalya'yı hatırlatacak hediyelik eşyalardan oluşan zengin bir koleksiyon içeriyor. Ortağımız Fraport'la birlikte Antalya Havalimanı'nda yolcu deneyimini yeni bir seviyeye taşımaya katkı sunmak üzere çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Lagardre Travel Retail Perakendeden Sorumlu Grup Başkan Yardımcısı Nathalie Simon, "BTA ile işbirliği içinde Relay'i Antalya'ya ve Türkiye'ye getirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Relay markası olarak yolcuların ihtiyaçlarını öngörerek onlara en konforlu alışveriş deneyimini sunmayı hedefliyoruz. Yeni marka imzamız 'Relay, What Moves You', bu vizyonumuzu temsil ediyor" dedi.

Antalya Havalimanı'ndaki Relay mağazası, Lagardre Travel Retail ile BTA Food & Services arasındaki işbirliğinin devamı olarak hayata geçirildi. Zagreb ve Almatı havalimanlarında BTA işbirliğiyle açılan Relay mağazalarının ardından, Relay Antalya ile Türkiye pazarına giriş yaptı.

Dünya genelinde 31 ülkede 2 bin 500'ün üzerinde mağazası bulunan Relay, yolculara tüm temel ihtiyaçlarının yanı sıra kitap, dergi ve hediyelik eşya alışverişlerini tek noktada karşılama imkanı sunuyor.

TAV Havalimanları ve Fraport ortaklığında işletilen Antalya Havalimanı, 2024 yılında 52 ülkede 229 noktaya uçuş düzenleyen 105 havayoluna ev sahipliği yaptı. 31,7 milyon uluslararası ve 6,6 milyon yurt içi yolcuya hizmet vererek tarihindeki en yüksek yolcu sayısına ulaştı.

Yaklaşık 865 milyon avro yatırımla genişletilen Antalya Havalimanı'nda yeni terminal alanları 12 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. BTA (yüzde 60) ve Fraport (yüzde 40) ortaklığında kurulan BFA, Antalya Havalimanı'nın T2 dış hatlar terminalinde yiyecek-içecek alanlarını işletiyor. - İSTANBUL