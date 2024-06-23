Türkiye'nin İlk Şelale Ağası Ordu'da Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Türkiye'nin İlk Şelale Ağası Ordu'da Seçildi

Türkiye\'nin İlk Şelale Ağası Ordu\'da Seçildi

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde düzenlenen Şelale Festivali'nde, Türkiye'de ilk kez şelale ağası seçildi. Festivalde yapılan yarışmada en yüksek bağışı yapan iş insanı Mustafa Cazır, Türkiye'nin ilk şelale ağası olarak seçildi.

23.06.2024 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Şelale Festivali'nde, Türkiye'de ilk kez şelale ağası seçildi.

İlçenin İlküvez Mahallesi'nde bu yıl 2.'si düzenlenen Şelale Festivali ilklere sahne oldu. İlküvez ve Çevresi Kültür, Turizm Dayanışma Derneği (İLÇEVDER) tarafından Türkiye'de geçen yıl ilk defa düzenlenen festivalin ikincisinde ise Türkiye'de ilk defa şelale ağası seçimi yapıldı.

Festival için aylar öncesinden hazırlıklara başladığını söyleyen Dernek Başkanı İsa Aydoğdu, "Ordu, şelaleler şehri olarak bilinir ve İlküvez Mahallemizde 22 adet şelalemiz bulunmaktadır. Biz doğa ile barışık bir toplumuz, yeşilin her tonunun olduğu bu coğrafyada bizler de turizmden en iyi şekilde faydalanmak istiyoruz" diye konuştu.

Festival için gelen misafirlere sunulması ve derneğe katkı olması için 4 çeşit kazan yemekleri yapılırken, yine festivalin adına yakışır şekilde şelalelerin oluşturduğu gölde kanolar ile gölette kano gezileri düzenlendi.

Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan şelale ağası yarışmasında Çaybaşı ve İlküvezli iş insanları birbirleri ile yarışma yapmak yerine, yarışmaya katılanlar bağış yaptı ve geriye kalan iki iş insanından Mustafa Cazır, 52 bin TL ile festival ağası seçildi. Böylelikle Mustafa Cazır, Türkiye'nin ilk şelale ağası seçilmiş oldu ve at üstünde vatandaşları selamladı. - ORDU

Kaynak: İHA

Çaybaşı, Türkiye, Ordu, Turizm, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkiye'nin İlk Şelale Ağası Ordu'da Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:38 Bakan Tekin sinyali verdi Öğretmen olmak için şartlar değişecek Bakan Tekin sinyali verdi! Öğretmen olmak için şartlar değişecek
17:34 Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptürdü, savunmasıyla pes dedirtti: Ailesi yanımızdaydı Küçücük çocuğu zorla dudaklarından öptürdü, savunmasıyla pes dedirtti: Ailesi yanımızdaydı
16:37 Diyarbakır ve Mardin arasındaki bölgede çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 15’e yükseldi Diyarbakır ve Mardin arasındaki bölgede çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 15'e yükseldi
15:47 İsrail’in uykularını kaçıracak gelişme Binlerce savaşçı Hizbullah’a katılma teklifinde bulundu İsrail'in uykularını kaçıracak gelişme! Binlerce savaşçı Hizbullah'a katılma teklifinde bulundu
15:45 Tuğrul Türkeş’ten Sinan Ateş Davası öncesi dikkat çeken çıkış: Babamın partisi bu suçla özdeşleştirilemez Tuğrul Türkeş'ten Sinan Ateş Davası öncesi dikkat çeken çıkış: Babamın partisi bu suçla özdeşleştirilemez
17:34 Canlı yayında cevap verdi Hamit Altıntop, Milli Takım kadrosuna müdahale ediyor mu Canlı yayında cevap verdi! Hamit Altıntop, Milli Takım kadrosuna müdahale ediyor mu?
16:53 Maç sonunda görmezden gelmişti Cristiano Ronaldo’dan çok konuşulacak Arda Güler sözleri Maç sonunda görmezden gelmişti! Cristiano Ronaldo'dan çok konuşulacak Arda Güler sözleri
15:57 Rezidansta timsah besledi, yetmedi bir de tasma takıp sokaklarda gezdirdi Rezidansta timsah besledi, yetmedi bir de tasma takıp sokaklarda gezdirdi
14:53 Dünyanın en zengini Jeff Bezos, 500 milyon dolarlık yatıyla Bodrum’a demir attı Dünyanın en zengini Jeff Bezos, 500 milyon dolarlık yatıyla Bodrum'a demir attı
13:21 Kılıçdaroğlu’ndan tepki çeken paylaşım 14 kişinin öldüğü yangını bugün hatırladı Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken paylaşım! 14 kişinin öldüğü yangını bugün hatırladı
13:18 Bayram tatilinden dönenler köprü ücretlerinden dert yandı Osmangazi’yi değil feribotu tercih ettiler Bayram tatilinden dönenler köprü ücretlerinden dert yandı! Osmangazi'yi değil feribotu tercih ettiler
13:05 Kaldıkları otel odasında ölü bulunmuşlardı Anneleri hastaneye gitmiş, çocukları iyi diye odada bırakmış Kaldıkları otel odasında ölü bulunmuşlardı! Anneleri hastaneye gitmiş, çocukları iyi diye odada bırakmış
12:59 İstanbul’da akılalmaz olay Sürücü son anda atladı, otomobil saniyeler içinde suya gömüldü İstanbul'da akılalmaz olay! Sürücü son anda atladı, otomobil saniyeler içinde suya gömüldü
12:29 Cami tuvaletindeki sabunluğu çalıp lüks otomobiliyle kayıplara karıştı Cami tuvaletindeki sabunluğu çalıp lüks otomobiliyle kayıplara karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2024 18:12:28. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin İlk Şelale Ağası Ordu'da Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement