Türkiye'nin yaşayan hafızası Konukçu, Türk Dünyasından Saygı etkinliğiyle anılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'nin yaşayan hafızası Konukçu, Türk Dünyasından Saygı etkinliğiyle anılacak

20.05.2022 14:31
Türkiye'nin yaşayan hafızası Konukçu, Türk Dünyasından Saygı etkinliğiyle anılacak

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı merkezli çalışmalarıyla Türk kültürüne ve dünyasına bütün dünyada karşılık bulan katkılar sağlayan ve Ocak ayı sonunda Aydın'da hayata veda eden 'Türkiye'nin yaşayan hafızası' sıfatıyla bilinen Merhum Prof. Dr.

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı merkezli çalışmalarıyla Türk kültürüne ve dünyasına bütün dünyada karşılık bulan katkılar sağlayan ve Ocak ayı sonunda Aydın'da hayata veda eden 'Türkiye'nin yaşayan hafızası' sıfatıyla bilinen Merhum Prof. Dr. Enver Konukçu Türk Dünyasından Saygı etkinliğiyle anılacak.

Bilimsel araştırmalarının yanında özellikle Doğu Anadolu'da Türklere yapılan katliamlar sonucunda oluşturulan toplu mezarların bir kısmının gün ışığına çıkarılmasında aktif olarak bilfiil çalışan Türklük Araştırmacısı Enver Konukçu Saygı Etkinliği başlıklı anma toplantısı Polyglot Çok Dilli Çocuk Kulübü Salonunda gerçekleştirilecek. Prof. Dr. Enver Konukçu; Ukrayna, Tataristan ve Türkmenistan'dan katılımcıların iştirakiyle Polyglot Çok Dilli Çocuk Kulübü'nün ev sahipliğinde 29 Mayıs 2022 günü saat 15.00 de düzenlenecek olan programla anılacak. Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Gülşah Şükran Kale Yolcu'nun moderatörlüğündeki etkinliğe Ukrayna'dan Hususi Bilim Uzmanı Viktoriia Oleksandrovna, Tataristan'dan Ekonomist Anastasia Kuznetsova İrem, Türkmenistan'da Genel Türk Tarihi Bilim Uzmanı Gülruh Abdyyeva katkı sağlayacak. - AYDIN

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, Aydın, Türk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkiye'nin yaşayan hafızası Konukçu, Türk Dünyasından Saygı etkinliğiyle anılacak - Son Dakika


Son Dakika
20:32 Rus ordusunun yeni favori silahı! İHA'ları 5 saniye içinde yakarak yok eden lazer Ukrayna'da kullanıldı
20:30 Milli boksör Busenaz Sürmeneli, şampiyonluğun ardından ringde kolbastı oynadı!
20:29 Ünlü spiker Selçuk Tepeli sinirlerine hakim olamayıp bardağı kameraya fırlattı!
19:53 Atilla Taş, tepki toplayan "Karadenizlilerden bıktık" sözlerine açıklık getirip özür diledi
19:51 Kolombiya Cumhurbaşkanı Marquez'den övgü dolu Atatürk sözleri: Son 4 yıldır Atatürk'ün yolundan gidiyoruz
19:50 Hakaret davasında yeni gelişme! Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
19:48 Rekor üstüne rekor kırıyoruz! Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda dünya şampiyonu oldu
19:27 Tüm Türkiye'yi duygulandıran anlar! Buse Naz Çakıroğlu ringin ortasında hüngür hüngür ağladı
19:13 Miss Turkey güzeli Berfu Yenenler, linç yeme sebebini anlattı: Bir ayakkabıya 50 bin lira vermedim
19:00 Türk kadın boksörler tarih yazıyor! Milli boksör Hatice Akbaş, dünya şampiyonu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 20:45:12. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin yaşayan hafızası Konukçu, Türk Dünyasından Saygı etkinliğiyle anılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement