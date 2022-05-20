Türkiye'nin yaşayan hafızası Konukçu, Türk Dünyasından Saygı etkinliğiyle anılacak

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı merkezli çalışmalarıyla Türk kültürüne ve dünyasına bütün dünyada karşılık bulan katkılar sağlayan ve Ocak ayı sonunda Aydın'da hayata veda eden 'Türkiye'nin yaşayan hafızası' sıfatıyla bilinen Merhum Prof. Dr. Enver Konukçu Türk Dünyasından Saygı etkinliğiyle anılacak.

Bilimsel araştırmalarının yanında özellikle Doğu Anadolu'da Türklere yapılan katliamlar sonucunda oluşturulan toplu mezarların bir kısmının gün ışığına çıkarılmasında aktif olarak bilfiil çalışan Türklük Araştırmacısı Enver Konukçu Saygı Etkinliği başlıklı anma toplantısı Polyglot Çok Dilli Çocuk Kulübü Salonunda gerçekleştirilecek. Prof. Dr. Enver Konukçu; Ukrayna, Tataristan ve Türkmenistan'dan katılımcıların iştirakiyle Polyglot Çok Dilli Çocuk Kulübü'nün ev sahipliğinde 29 Mayıs 2022 günü saat 15.00 de düzenlenecek olan programla anılacak. Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Gülşah Şükran Kale Yolcu'nun moderatörlüğündeki etkinliğe Ukrayna'dan Hususi Bilim Uzmanı Viktoriia Oleksandrovna, Tataristan'dan Ekonomist Anastasia Kuznetsova İrem, Türkmenistan'da Genel Türk Tarihi Bilim Uzmanı Gülruh Abdyyeva katkı sağlayacak. - AYDIN