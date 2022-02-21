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Türkiye'nin yerli çizgi film karakterleri 10 binin üzerinde çocukla buluştu - Son Dakika

Türkiye'nin yerli çizgi film karakterleri 10 binin üzerinde çocukla buluştu

21.02.2022 13:22

Türkiye'nin yerli çizgi film karakterleri 10 binin üzerinde çocukla buluştuDENİZLİ Türkiye'nin yerli çizgi film karakteri Niloya ve sevilen çizgi film Harika Kanatlar Müzikali ile çocukların yüzünü Denizli Büyükşehir Belediyesi, güldürmeye devam ediyor.

Türkiye'nin yerli çizgi film karakterleri 10 binin üzerinde çocukla buluştu

DENİZLİ Türkiye'nin yerli çizgi film karakteri Niloya ve sevilen çizgi film Harika Kanatlar Müzikali ile çocukların yüzünü Denizli Büyükşehir Belediyesi, güldürmeye devam ediyor. 16 ayrı seansta binlerce çocuk için sergilenen müzikallerde çocukların mutluluğunu paylaşan Başkan Zolan, "Çocuklar bizim gözbebeğimiz, geleceğimiz, her şeyimiz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, sömestr tatilinde çocuklara karne hediyesi olarak buluşturduğu sevilen çizgi film karakteri Niloya ile sevilen çizgi film Harika Kanatlar'ın müzikal gösterisini yoğun istek üzerine Denizli merkezde 35 ayrı ilkokulda öğrenim gören 10 binin üzerinde çocukla bir kez daha buluşturdu. Bu kapsamda Cumartesi ve Pazar günü Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu ile Mehmet Gazi Salonu'nda toplam 16 ayrı seansta Niloya ve Harika Kanatlar Müzikalleri Denizlili miniklerle buluştu. Niloya ile arkadaşları Tospik ile Mete'nin yer aldığı müzikal ile Harika Kanatların sevilen kahramanları Jet, Donnie ve Dizzy ile kutuplarda yaşayan sevimli dostların yer aldığı müzikal, aileleriyle birlikte salonları dolduran çocuklara unutulmaz bir hafta sonu tatili yaşattı. Çocukların büyük bir keyif aldığı oyunlarda keyifli şarkı ve özel sahne performanslarıyla sahne alan oyuncular büyük takdir topladı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre Merkezi adeta şenlik alanına döndü, salonlardan kahkaha ve alkış sesleri eksik olmadı.

"Daha güzel etkinliklerde bir araya gelmeye devam edeceğiz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, çocukların çok sevdiği Niloya ile Harika Kanatlar Müzikali'ni yoğun istek üzerine yeniden miniklerle bir araya getirdiklerini söyledi. Çocukların mutluluğu için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Osman Zolan, fedakarlıkları ve emekleri nedeniyle anne ve babalara teşekkür etti. Başkan Zolan, "Çocuklar bizim gözbebeğimiz, geleceğimiz, her şeyimiz. Yoğun istek üzerine çocuklarımızın çok sevdiği Niloya ile Harika Kanatları getirdik. Daha güzel etkinliklerde inşallah bir araya gelmeye devam edelim" dedi.

Denizli'de sanatın ve kültür merkezi

Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nin hizmete alınmasıyla birlikte büyük salonlarda çok önemli etkinlikleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarına dikkati çeken Başkan Zolan, "Denizlimizin artık kültür ve sanat alanında güzel bir merkezi var. Bunu birlikte inşa ettik. Bizlere güvendiniz, biz de bu güzel tesisi Denizlimize, sizlere kazandırdık" diye konuştu.

Türkiye'nin yerli çizgi film karakterleri 10 binin üzerinde çocukla buluştu
Türkiye'nin yerli çizgi film karakterleri 10 binin üzerinde çocukla buluştu
Türkiye'nin yerli çizgi film karakterleri 10 binin üzerinde çocukla buluştu

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Büyükşehir Belediyesi, Denizli, Türkiye, Film, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türkiye'nin yerli çizgi film karakterleri 10 binin üzerinde çocukla buluştu - Son Dakika


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