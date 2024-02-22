Türkiye\'nin yerli uçaklarının ilk uçuş görüntüleri paylaşıldı

Muhalif siyasetçi Navalni'nin ölümünde "tek yumruk" şüphesi: Bu KGB'nin ayırt edici özelliğiydi

Rusya'da Putin'in en büyük rakibi muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'nin hapishanede hayatını kaybetmesiyle ilgili tartışmalar sürerken, bir insan hakları grubu lideri, Navalni'nin kalbine atılan bir yumruk sonrası ölmüş olabileceğini öne sürdü. Navalni'nin göğsündeki morlukların buna işaret ettiğini söyleyen aktivist, "Sanırım ilk önce onu uzun süre soğukta tutup sonra kalbine yumruk attılar. Bu, KGB'nin özel kuvvetler birimlerinin eski bir yöntemi. bu KGB'nin ayırt edici özelliğiydi." dedi.