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Türkiye şehitlerine ağlarken konser düzenlediler - Son Dakika
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Türkiye şehitlerine ağlarken konser düzenlediler

Lüleburgaz'da CHP'li belediyeye bağlı Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde Leman Sam konseri düzenlendi. Konser, Türkiye'nin 12 şehidine ağlarken tepki topladı. Bağımsız Türkiye Partisi Lüleburgaz İlçe Başkanı Ayhan Demirelli, konserin gerçekleşmesini esefle kınadıklarını belirtti.

Türkiye şehitlerine ağlarken konser düzenlediler
27.12.2023 - 23:55,
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Türkiye şehitlerine ağlarken konser düzenlediler

Lüleburgaz'da Leman Sam konseri düzenlendi

KIRKLARELİ - Türkiye 12 şehidine ağlarken, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde CHP'li belediyeye bağlı Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde dün akşam Leman Sam konseri yapılması tepki topladı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 15 Aralık tarihinde yapılacağı duyurulan ve daha sonra 26 Aralık tarihine ertelen Leman Sam konseri, Türkiye 12 şehidine ağlarken yapıldı. CHP'li Lüleburgaz Belediyesi Yıldızları Sanat Akademisi'nde konsere tepkiler büyüyor.

"Kınıyoruz"

Dün akşam gerçekleşen konsere tepki gösteren Bağımsız Türkiye Partisi Lüleburgaz İlçe Başkanı Ayhan Demirelli, "BTP İlçe Başkanı olarak vatandaşlarımızın bizi yoğun şekilde aramasına maruz kaldık. Konserin gerçekleşmiş olması ile ilgili tepkiler vardı. 12 şehidimizin üzerine ülke genelinde çok sayıda etkinlik iptal edildi. Zaten Lüleburgaz Belediyesi de etkinliklerin iptal edildiğine dair açıklama yapılmıştı 1 Ocak'a kadar. Maalesef bu gece burada konser gerçekleşti. Lüleburgaz Belediyesi alakadar olmadığını ifade etse de 15 Aralıktaki Leman Sam hanımefendinin konserini iptal edilmiş ve ileri tarihe atıldığını aktarılmıştı. Bu şartlar altında yapılan etkinliği esefle kınıyoruz. Burada olmamızın tek nedeni Lüleburgaz halkının konuyla alakalı tepkisinin olması. Biz de görmeye geldik ve konserin gerçekleştiğini gördük" dedi.

"Esefle kınıyoruz"

Lüleburgaz Belediyesi'ne ait salonda yapıldığını, bahaneler üretildiği vurgulayan Demirelli, "Kendilerinde bahaneler üretiyorlar, kesinlikle belediyenin üstlenmediği konusunda. Fakat bu salonda yapılması zaten sorun. İptal edilmesi gerekiyordu. Burada olmaması gerekiyordu. Hangi firma ya da organizasyon şirketi ise bunu başka bir yerde yapabilirdi. Bu tesislerde olması tamamen yanlıştır. Bu sebeple ben BTP İlçe Başkanı olarak ve Lüleburgaz'da yaşayan bir vatandaş olarak gelen tepkiler üzerine buraya geldik ve esefle kınıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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