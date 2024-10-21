Türkiye Siber Vatan Programı Protokolleri İmzalandı - Son Dakika
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Türkiye Siber Vatan Programı Protokolleri İmzalandı

Türkiye Siber Vatan Programı Protokolleri İmzalandı

Kayseri ve Sivas'ta yükseköğretim kurumları arasında siber güvenlik eğitimi protokolleri imzalandı.

21.10.2024 16:57
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Kayseri Valiliği ve Sivas Valiliği himayelerinde Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), Erciyes Üniversitesi (ERÜ), Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) arasında Türkiye Siber Vatan Programı Protokolleri imzalandı.

Protokoller; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve ORAN Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker tarafından 14 Ekim'de Kayseri Valiliği Toplantı Salonunda; Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, SCÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ORAN Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker tarafından 18 Ekim'de Sivas Tarihi Valilik Binası Ahmet Muammer Bey Salonu'nda düzenlenen törenlerle imzalandı.

Nitelikli siber güvenlik uzmanları yetiştirilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda; üniversitede öğrenim gören öğrencilerin dijital ve siber güvenlik teknolojileri alanında farkındalıklarını artırmak, potansiyel yetenekleri tespit edip eğitim ve yetenek geliştirme faaliyetleri ile kariyer planlaması yapmalarına destek olmak ve genç girişimciliğini teşvik ederek ülkemizin siber güvenlik uzmanı ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programı geliştirildi. 2025 yılı itibarı ile ulusal bir yapıya kavuşarak 'Türkiye Siber Vatan Programı' olarak devam edecek olan program, Kayseri ilinde ORAN ve ERÜ; Sivas ilinde ORAN, SCÜ ve SBTİ iş birliği ile yürütülecek. İş birliği protokolü ile üniversiteden bir koordinatör ve bir koordinatör yardımcısı belirlenecek olup eğitimler üniversite bünyesinde, ajansın finansal desteğiyle gerçekleşecek. Başvuru yapan her öğrenci Siber Vatan Hackviser platformuna yönlendirilecek ve yaklaşık 15 gün boyunca platformdaki eğitim ve görevleri tamamlaması gerekecek. Akabinde öğrenciler, 3 adet eğitime katılacak. Her biri 5 gün ve yüz yüze olarak verilecek olan CEH, Web Güvenliği ve Zararlı Yazılım Analizi eğitimleri öncesinde katılımcılara çevrim içi olarak Siber Vatan 101 eğitimi verilecek. Başvuru yapan katılımcılar arasından her il için 40 öğrenci eğitim almaya hak kazanacak. Tüm eğitimlerin tamamlanmasının ardından, programın ikinci etabı Bootcamp sınavı ve kamp olacak. Ülke genelindeki gruplardan seçilecek öğrencilerle yüz yüze 10 günlük bir program halinde gerçekleşecek programın sonunda öğrenciler, Siber Güvenlik Uzmanlığı yolunda önemli bir adım atmış olacak. Siber güvenlik alanında uzman yetiştirilmesini hedefleyen 'Türkiye Siber Vatan Programı' ulusal çapta önemli bir eğitim girişimi olarak öne çıkıyor.

Erciyes Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde eğitim gören ve bu alana ilgi duyan üniversite öğrencileri 25 Ekim 2024 tarihine kadar www.sibervatan.org adresinden başvuru yapabilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkiye Siber Vatan Programı Protokolleri İmzalandı - Son Dakika

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