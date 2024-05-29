Türkiye ve Afganistan arasında diplomatik pasaport hamileri için vize yükümlülüğü anlaşması durduruldu

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Türkiye ve Afganistan arasında Diplomatik Pasaport Hamileri İçin Vize Yükümlülüğünün Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma'nın durdurulması hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti arasında Diplomatik Pasaport Hamileri İçin Vize Yükümlülüğünün Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma durdurulacak. Karar ise 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3'üncü maddesi gereğince alındı. - ANKARA