Niğde Belediye Başkanı Özdemir: "Hedefimiz Şampiyonluk" - Son Dakika
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Niğde Belediye Başkanı Özdemir: "Hedefimiz Şampiyonluk"

18.08.2022 12:49

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. liginde mücadele eden Niğde Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'i ziyaret etti. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, “Bizim hedefimiz ve amacımız Niğde'deki geçlerimize sahip çıkmak onları spora teşvik etmek ve kötü alışkanlıklardan tabii bunların çok kötü olmasına da gerek yok tabletten bilgisayardan farklı ortamlardan uzak tutabilirsek ne mutlu. İnşallah bunu da yapıyoruz başarıyoruz. Arkadaşlarda çok gönülden çalışıyorlar ben bütün Belediyespor camiasına da teşekkür ediyorum” dedi.

ENES CAN ÖZMEN

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. liginde mücadele eden Niğde Belediye spor Kadın Voleybol Takımı, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'i ziyaret etti. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Bizim hedefimiz ve amacımız Niğde'deki geçlerimize sahip çıkmak onları spora teşvik etmek ve kötü alışkanlıklardan tabii bunların çok kötü olmasına da gerek yok tabletten bilgisayardan farklı ortamlardan uzak tutabilirsek ne mutlu. İnşallah bunu da yapıyoruz başarıyoruz. Arkadaşlarda çok gönülden çalışıyorlar ben bütün Belediyespor camiasına da teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. liginde mücadele eden Niğde Belediyespor Kadın Voleybol akımı Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'i ziyaret etti.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Hedefimiz şampiyonluk. Geçen sene 3. olmuştuk. İlk yılımız olmasına rağmen büyük bir başarıydı şimdi bu sene inşallah şampiyon olacağız zaten sporcularımızda inanmış durumda teknik kadromuz inanmış durumda" dedi.

"BU SENE İNŞALLAH ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir şunları söyledi:

"Voleybolcu kızlarımızla birlikteydik. Sezon başlayacak inşallah hazırlıklara başladılar. Bu sene 10'lu gruptayız, ikinci ligdeyiz ama inşallah hedefimiz şampiyonluk. Geçen sene 3. olmuştuk. İlk yılımız olmasına rağmen büyük bir başarıydı şimdi bu sene inşallah şampiyon olacağız zaten sporcularımızda inanmış durumda teknik kadromuz inanmış durumda. Bizler de özellikle kadın voleybol takımına pozitif yapıyoruz, yapmakta istiyoruz. Gerçekten kız çocuklarımızı spora teşvik etmek istiyoruz. Bu voleybol takımını kurarken de en büyük hedeflerimizden biri de buydu. Şu anki takımımızda da Niğde'mizden çocuklarımız var alt yapıdan sürekli çocuklarımızın yetişiyor ve ana takıma çıkıyor. Sadece voleybolda da değil engelli basketbol takımımız var, futbol takımımız var. Birçok spor dalında sporcularımızı Niğde Belediyespor çatısı altına topladık. Bizim hedefimiz ve amacımız Niğde'deki geçlerimize sahip çıkmak onları spora teşvik etmek ve kötü alışkanlıklardan tabii bunların çok kötü olmasına da gerek yok tabletten bilgisayardan farklı ortamlardan uzak tutabilirsek ne mutlu. İnşallah bunu da yapıyoruz başarıyoruz. Arkadaşlarda çok gönülden çalışıyorlar ben bütün Belediyespor camiasına da teşekkür ediyorum."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Niğde Belediye Başkanı Özdemir: 'Hedefimiz Şampiyonluk' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde Belediye Başkanı Özdemir: "Hedefimiz Şampiyonluk" - Son Dakika
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