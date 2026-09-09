Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen Türkiye Yüzyılı Samsun Geniş Katılımlı Kurum Müdürleri Toplantısı'nda, 13 Eylül Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek Samsun Şehir Hastanesi'nin resmi açılışı öncesinde kentte yürütülen hazırlıklar ele alındı.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül Pazar günü saat 14.00'te gerçekleştireceği Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışı kapsamında kentte yürütülen hazırlıklar değerlendirildi.

Ayrıca Samsun'da devam eden ve tamamlanan yatırımlar da toplantının gündeminde yer aldı. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, Terörsüz Türkiye hedefinin oluşturduğu huzur ortamında kentin sanayi, ekonomi, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat alanlarında gelişimine yönelik çalışmalar görüşüldü.

Toplantıda, Samsun'un Karadeniz ve Kuzey Anadolu'nun üretim merkezi olma hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaların yanı sıra kentte hayata geçirilen yatırımlar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Valilik başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, merkez ilçe kaymakamları ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı.