Türkmen\'den Yer Fıstığı Üreticilerine Ziyaret

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, Antakya'da yer fıstığı üretimi yapılan arazileri ziyaret ederek üretim alanlarında incelemelerde bulundu.

Türkmen, Antakya ilçesinde yer fıstığı üretimi yapan üreticilerle bir araya gelerek ekili arazilerde incelemeler gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında yer fıstığı ekili alanların genel durumu yerinde değerlendirilirken, bitki gelişimi, üretim süreçleri ve sezonun mevcut durumu hakkında üreticilerden bilgi alındı.

İl Müdürü Türkmen, üreticilerle yaptığı görüşmede verimlilik, bitki sağlığının korunması, hastalık ve zararlılarla mücadele ile sürdürülebilir tarımsal üretim konularında değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca üreticilerin talep ve önerilerini dinleyerek sahada karşılaşılan hususlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Türkmen, tarımsal üretimin geliştirilmesi, verim ve kalite kayıplarının önlenmesi ile üreticilerin desteklenmesine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunarak, İl Müdürlüğü olarak bitkisel üretimin geliştirilmesi ve sürdürülebilir tarımsal üretimin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini ifade etti. - HATAY