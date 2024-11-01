Türkmenistan Büyükelçisi İşanguliyev'den Ekonomik İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Türkmenistan Büyükelçisi İşanguliyev'den Ekonomik İşbirliği Vurgusu

Türkmenistan Büyükelçisi İşanguliyev\'den Ekonomik İşbirliği Vurgusu

Türkmenistan Ankara Büyükelçisi Mekan İşanguliyev, Türkiye ve Türkmenistan arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalara hız vereceklerini açıkladı. Nevşehir'de düzenlenecek etkinlikler kapsamında, ekonomik işbirliği konularında toplantılar yapılacak.

01.11.2024 12:36  Güncelleme: 12:39
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Türkmenistan Ankara Büyükelçisi Mekan İşanguliyev; "Türkiye ve Türkmenistan stratejik bir ülkedir" dedi.

Türkmenistan Ankara Büyükelçisi Mekan İşanguliyev; Türkmenistan'ın bağımsızlığının 33. yılı nedeniyle, Türkmenistan Ankara Büyükelçiliği, Eko Avrasya Vakfı ve Türk Dünyası Sivil Toplum İşbirliği Derneği (TÜRKSİT) tarafından Nevşehir'de düzenlenecek bir dizi etkinliklere katılmak için kente geldi. Nevşehir Valisi Ali Fidan'ı makamında ziyaret eden İşanguliyev, Türkmenlerin büyük düşünürü, bilge şairi, büyük mutasavvıf Mahtumkulu Firaki'nin doğumunun 300. yıl dönümü nedeniyle Kapadokya bölgesinde düzenlenen bir takım etkinliklere katılacağını söyledi. İşanguliyev "Nevşehirli iş adamlarımız ile Türkmenistan ve Nevşehir'in ekonomik ilişkilerinin ele alınacağı bir toplantı yapacağız. Bu sayede Türkmenistan ve Nevşehir'in ekonomik ilişkilerini en üst düzeye çıkartmayı hedefliyoruz. Birlikte neler yapabiliriz onu tartışacağız" dedi.

Büyükelçi İşanguliyev'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Nevşehir Valisi Ali Fidan da, "Nevşehir, Türkiye'nin en iyi, en müstesna illerinden birisi. Nevşehir Türkiye'nin dünyaya açılan kapılarından birisi. Önemli bir turizm merkezi. Özellikle Nevşehir'de eğitim gören Öğrencilerin iki ülke arasındaki ilişkilere ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Türkmenistan Ankara Büyükelçisi Mekan İşanguliyev daha sonra Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı makamında ziyaret etti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türkmenistan Büyükelçisi İşanguliyev'den Ekonomik İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

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