TÜRKYED Genel Başkanı Çelik: "Kurbanlık hayvan arzı açısından herhangi bir sorun yaşanmasını beklemiyoruz"

TÜRKYED Genel Başkanı Nihat Çelik, yaklaşan Kurban Bayramı münasebetiyle kurbanlıklara ilişkin çeşitli açıklamalarda bulundu. Genel Başkan Çelik, Kurban Bayramının İslam alemi için özel bir bayram olduğuna dikkat çekerek kurban kesmek suretiyle kurban etinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasının hem dayanışma ve yardımlaşma açısından hem de Allah'ın rızasını kazanmak açısından geliri yerinde olan Müslümanlar için değerlendirilmesi gereken bir fırsat olduğunu söyledi.

Kurbanlık satışında arz talep dengesine dair konuşan Çelik, "2026 yılı Kurban Bayramı için ülkemiz genelinde yeterli düzeyde kurbanlık hayvan varlığı bulunmakla birlikte kurbanlık hayvan arzı açısından herhangi bir sorun yaşanmasını beklemiyoruz. Ancak özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın alım gücünü göz önüne aldığımızda kurbanlık satışlarında geçen yıla oranla talepte daralma olabileceğini öngörüyoruz" dedi.

Kurbanlık fiyatlarıyla ilgili görüşlerini açıklayan Çelik, "Öncelikle her ne kadar çeşitli kesimlerce fiyat açıklamaları yapılsa da henüz piyasada kurbanlık fiyatlarının oluşmadığını ve bayrama bir, iki hafta kala fiyatların belirleyici olacağını söyleyebiliriz. Ancak şu anki görüntüde kurbanlık fiyatlarının bölgelere göre değişmekle birlikte geçen yıla göre yüzde 60 civarında bir artış olacağını öngörüyoruz. Bu artıştaki en önemli etken yem başta olmak üzere girdi maliyetlerinde yüzde 100'e varan artışların olmasıdır. Küçükbaş kurbanlıklarda canlı kilogram fiyatının 400-450 lira bandında değişebileceğini ayrıca canlı olarak da 18 bin ile 30 bin lira arasında seyredeceğini düşünüyoruz. Büyükbaş hayvanda ise fiyatlar 140 bin liradan 400 bin liraya kadar çıkabilecektir. Ayrıca kesim, yüzme, parçalama ve et çekim ücretleri de geçen yıla göre yüzde 50 civarında artmış görünüyor. Bu da kurbanlık satın alacak vatandaşların bütçesine doğrudan etkileyecektir" ifadelerini kullandı.

Diyanet Vakfının bu yıl için kurbanlık hisse bedelini yurt içinde 18 bin lira olarak açıkladığını hatırlatan Çelik, "Diyanet Vakfının açıkladığı fiyat makul bir fiyattır. Vatandaşlarımız kurbanlık ibadetlerini Diyanet Vakfı, Kızılay gibi köklü ve güvenilir kuruluşlara bağış olarak yapabilirler. Ancak vatandaşların kurbanlıklarını bizzat görerek, seçerek almaları ve dini kurallar çerçevesinde keserek veya kestirerek ihtiyaç sahiplerine dağıtmaları maneviyat açısından uygun olacaktır" dedi.

Genel Başkan Çelik, kurbanlık satışları için yerel yönetimlere çok önemli görevler düştüğünü vurgulayarak "Her Kurban Bayramı öncesinde belediyelere kurban satış yerleriyle ilgili yetiştiricilere destek olmaları çağrısında bulunuyor, sosyal belediyecilik anlayışını gözeterek kurban satış ve kesim yerlerinde yetiştiricilerden ücret talep etmemelerini istiyoruz. Kurbanlık satışlarında en önemli görev yerel yönetimlere düşüyor. Yerel yönetimlerin yetiştiricilere sağlayacağı ücretsiz hizmet hem yetiştiricilere hem de işgaliye fiyatlarının kurban fiyatlarına yansıtılmasından dolayı vatandaşlara faydası olacaktır" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan gebe veya damızlık değeri bulunan hayvanların satışına ve kesimine izin verilmeyeceği ve yalnızca veteriner hekim raporuyla damızlık niteliği taşımadığı belgelenen dişi hayvanların kesimine onay verileceğini hatırlatan Çelik, vatandaşların kurbanlık satın alırken hayvanların sağlıklı, besili ve hayvan kayıt sistemine kayıtlı olmasına dikkat etmeleri konularında duyarlı olmalarını istedi. Ayrıca hayvan sevkine ilişkin şartların da netleştirildiğini ifade eden Çelik, büyükbaş hayvanların kulak küpesi ve pasaportla, küçükbaş hayvanların ise kulak küpesi ve nakil belgesiyle pazara getirilmesinin zorunlu tutulduğunu, il dışından yapılan sevklerde ise veteriner sağlık raporunun ibraz edilmesi gerektiğini söyledi. - ANKARA