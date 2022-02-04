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Turnuvaya gelen futbolcular fidan dikti - Son Dakika

Turnuvaya gelen futbolcular fidan dikti

04.02.2022 14:55
Turnuvaya gelen futbolcular fidan dikti

Marmaris Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen futbol turnuvasına katılan minik futbolcular turnuva hatırası olarak yanan orman alanında fidan dikti.

Marmaris Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen futbol turnuvasına katılan minik futbolcular turnuva hatırası olarak yanan orman alanında fidan dikti.

Hit Sportif tarafından organize edilen 'Geleceğin Yıldızları Futbol Turnuvası 1-3 Şubat tarihleri arasında Marmaris'te yapıldı. Turnuvaya Marmaris, Muğla, İzmir, İstanbul, Konya, Bursa, Balıkesir, Aydın gibi yerlerden 200'e yakın futbolcu katıldı.

2013- 2012-2011 ve 2010 yaş kategorisinde 47 takımın mücadele ettiği turnuvaya 6 profesyonel kulübümün 18 amatör kulüp katıldı. Turnuvada 2013 yaş kategorisinde Ankara Kartalları, 2012 yaş kategorisinde Göztepe, 2011 yaş kategorisinde Ankaragücü ve 2010 yaş kategorisinde Bursaspor birinci oldu.

2010 kategorisinde Bursaspor kalecisi Kaan Bilge Taştan, 2011 kategorisinde Ankaragücü kalecisi Yiğit Görmez, 2012 kategorisinde Göztepe kalecisi Kadir Toprak ve 2013 kategorisinde Yalova Yıldızları kalecisi Elyasa Serdalar ile Ankara Kartal kalecisi Doğa Arif Saraç'a en iyi kaleci ödülünün verildiği kupa töreninin ardından futbolcular yanan orman alanına fidan dikti. Marmaris Belediyesi ve Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile birlikte İçmeler'de fidan diken çocuklar, "Bizimle birlikte bu fidanlar da büyüyecek. Marmaris'e güzellik katacak" dedi. - AYDIN

Turnuvaya gelen futbolcular fidan dikti
Turnuvaya gelen futbolcular fidan dikti
Turnuvaya gelen futbolcular fidan dikti

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Marmaris Belediyesi, Marmaris, Futbol, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Turnuvaya gelen futbolcular fidan dikti - Son Dakika


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