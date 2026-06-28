TUSAŞ 53. Yılını Kutladı - Son Dakika
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TUSAŞ 53. Yılını Kutladı

28.06.2026 14:39
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TUSAŞ, 53. kuruluş yıl dönümünü sosyal medya videosuyla kutladı, milli teknolojilere vurgu yaptı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 53'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından videolu kutlama mesajı yayımladı. Paylaşımda, TUSAŞ tarafından geliştirilen milli hava platformları ve teknolojik kazanımlara vurgu yapıldı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 53'üncü kuruluş yıl dönümünü sosyal medya hesaplarından yayımladığı videolu mesajla kutladı. TUSAŞ'ın paylaşımında, "Kalıcı izlerimizle her rotada geleceğin öncüsü, gökyüzünün hafızası olduk. Tam bağımsız teknolojinin, milli üretimin, durmaksızın ilerlemenin gururuyla, hedeflerimizi bir bir aşmaya devam ediyoruz. 53 yıl önce de bugün de Gelecekte de Aziz Milletimiz, tek vatanımız, şanlı bayrağımız için varız. Şan, şeref ve gururla 53 yaşındayız" ifadelerine yer verildi.

Paylaşıma yer alan videoda, TUSAŞ tarafından geliştirilen ve üretilen çeşitli hava platformlarından görüntüler yer aldı. Videoda milli muharip uçak KAAN, jet eğitim uçağı HÜRJET, genel maksat helikopteri GÖKBEY, taarruz helikopteri ATAK, ağır sınıf taarruz helikopteri ATAK-II, insansız hava araçları ANKA ve AKSUNGUR'un yanı sıra uydu ve havacılık projelerine ilişkin görüntüler kullanıldı.

Videoda, TUSAŞ'ın milli ve yerli savunma sanayii hedefleri doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar ile havacılık alanındaki teknolojik kabiliyetlerine de vurgu yapıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TUSAŞ 53. Yılını Kutladı - Son Dakika

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