TUSAŞ, ANKA-3' ün görüntülerini paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

TUSAŞ, ANKA-3' ün görüntülerini paylaştı

Türk Havacılık Uzay Sanayii(TUSAŞ), ANKA-3'ün görüntülerini paylaştı.

13.02.2024 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TUSAŞ, ANKA-3'ün görüntülerini paylaştı

ANKARA - Türk Havacılık Uzay Sanayii(TUSAŞ), ANKA-3'ün görüntülerini paylaştı.

TUSAŞ, sosyal medya hesabından yaptığı ANKA-3 paylaşımda 8 bin feet irtifada, 150 knot hızla, 1 saat 100 dakika uçtuğu görüntüleri paylaştı.

TUSAŞ, ANKA-3\' ün görüntülerini paylaştı
Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

TUSAŞ, Uzay, Savunma, Havacılık, Genel, Yerel, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Yerel TUSAŞ, ANKA-3' ün görüntülerini paylaştı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 14:35:05. #1.12#
SON DAKİKA: TUSAŞ, ANKA-3' ün görüntülerini paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement