Van'da Miraç Kandili'nde deprem şehitleri için dua edildi - Son Dakika
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Van'da Miraç Kandili'nde deprem şehitleri için dua edildi

Van\'da Miraç Kandili\'nde deprem şehitleri için dua edildi

Van'ın Tuşba Belediyesi tarafından Miraç Kandili dolayısıyla kadınlara özel düzenlenen programda, asrın felaketinden hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi. Programda ayrıca Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i de ziyarete açıldı.

07.02.2024 09:10  Güncelleme: 09:13
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Van'ın Tuşba Belediyesi tarafından Miraç Kandili dolayısıyla kadınlara özel düzenlenen programda; asrın felaketinden hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Tuşba Belediyesi, tüm Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin yıl dönümüne denk gelen 'Miraç Kandili'nde asrın felaketinden hayatını kaybeden deprem şehitlerini unutmadı. Belediye Başkanı Salih Akman'ın direktifleri ile Tuşba Toplum Yaşam Merkezi'nde kadınlara özel gerçekleştirilen Miraç Kandili programı; Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Sinevizyon gösterisinin yapıldığı, Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programda; kadınlar dua ve tefekkür vesilesi olan bu mübarek günde bol bol dua etti.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)'in Sakal-ı Şerif'inin de ziyarete açıldığı programda bol bol dua eden ve ibadet ile geçiren kadınlar, Sakal-ı Şerif ziyaretine büyük ilgi gösterdi.

Belediyenin her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği kadınlara özel 'Kandil Programı', bu yıl da dolu dolu geçti. Programın sonunda katılımcılara kandil simidi dağıtılıp çeşitli ikramlarda bulunuldu. - VAN

Kaynak: İHA

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