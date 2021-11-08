Tuşba Belediyesinden toplu açılış töreni - Son Dakika

Tuşba Belediyesinden toplu açılış töreni

Tuşba'da 22 mahalleye kilit parke taşı döşendi

VAN - Van'ın Tuşba Belediyesi tarafından 22 mahallenin kilit parke taşı yol çalışması toplu açılış töreni gerçekleştirildi.

Tuşba ilçesine bağlı Şahgeldi Mahallesi'nde düzenlenen toplu açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Tuşba Kaymakamı Furkan Duman, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Zahir Soğanda, kurum amirleri, muhtar ve vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Tuşba ilçesinde 22 mahalleye kilit parke taşı döşendiğini belirtti. Çalışmanın mahalle halkına hayırlı olmasını dileyen Vali Bilmez, "Gerçekleştirilen parke taşı işi, birkaç köyümüzde yapılan semt sahaları, sahil yolu ve diğer bütün hizmetlerden dolayı başta emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu tesislerin halkımız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Çalışmanın Van halkına hayırlı olmasını dileyen AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise yaklaşık 20 yıllık AK Parti hükümeti süresince Van iline devasa yatırım ve hizmetlerin yapıldığını kaydetti.

"22 mahallemizi yazın tozdan, kışın çamur derdinden kurtardık"

Kilit parke taşı yolu olmayan mahallenin kalmayacağının altını çizen Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman da, "Hizmet yolculuğunun başında mahalle muhtarlarımızla yaptığımız ilk toplantıda kilit parke taşı yolu olmayan mahalle kalmayacak şiarıyla şehirde ne varsa kırsalda da o olacak demiştik. Allah'a şükürler olsun bugün Tuşba ilçemizi, en uzak mahallesi ile birlikte modern ve yaşanabilir bir kent haline gelebilmesi için bu yıl yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında; 202 bin metrekare kilit parke taşı döşeyip, 22 mahallemizi yazın tozdan, kışın çamur derdinden kurtardık. İnşallah bu çalışmalarımızı hazırladığımız program dahilinde önümüzdeki dönemde de tüm mahallelerimizde sürdüreceğiz" diye konuştu.

Pirgarip, Kasımoğlu, Şahgeldi ve Mollakasım mahalle muhtarlarının konuşmasıyla devam eden program, folklor oyunu gösterisi, kurdele kesimi ve ardından ayran aşı ikramıyla son buldu.

(YLM-MSA-Y)