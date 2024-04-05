TUSED Başkanı: Türkiye Cumhuriyeti hoyratça har vurup harman savurulacak bir miras değildir

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Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TUSED) Samsun Şube Başkanı Emekli Binbaşı İsmail Cengiz Belli, Türkiye Cumhuriyeti'nin hoyratça, sorumsuzca, har vurup harman savurulacak bir miras olmadığını söyledi.

TUSED'in 40. kuruluş yıldönümü kapsamında Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Anıta çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Daha sonra söz alan TUSED Samsun Şube Başkanı Emekli Binbaşı İsmail Cengiz Belli, açıklamada bulundu.

"Devletimiz, har vurup harman savuracağımız bir miras değildir"

Atalardan miras kalan devlete sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Başkan Belli, "Amacımız, zamanda halen görevde olan muvazzaf silahlı kuvvetler mensuplarının da anayasal çizgiler içerisinde nizamiye dışında sesi olan demokratik bir STK'yız. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmuştur. Bu devlet, cennet vatanımız, hoyratça, sorumsuzca kullanacağımız, har vurup harman savuracağımız bir miras değildir. Atalarımızdan emanet aldığımız, bize ve geleceğe bırakacağımız ortak, kutsal evimizdir. Bu evimizde huzurlu, mutlu ve sağlıklı yaşam sürmek hakkımızdır. Geçmişimize ihanet edemeyiz. 101 yıla yakın yaşamını sürdüren Cumhuriyetimizde Atatürk'ü yok sayan bir düşünce akıl dışıdır. Bu nedenle tüm kurumlarımız, yöneticilerimiz ve herkes, üzerine düşeni hiçbir ayrım yapmadan, dürüstlükle, hukuk çerçevesi içerisinde devletimizin idamesini sağlamalıdır. Konuyla ilgili tüm STK'lar ve emeklilerimiz de yeri geldiğinde gücü yettiğince elini taşın altına koymaktan çekinmemelidir" dedi.

Törene Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'ndan subaylar ve emekli subaylar da katıldı. Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sonlandı. - SAMSUN