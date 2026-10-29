Tutak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı spor salonunda düzenlenen programla kutlandı - Son Dakika
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Tutak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı spor salonunda düzenlenen programla kutlandı

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Tutak\'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı spor salonunda düzenlenen programla kutlandı
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Tutak Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programa Kaymakam Ahmet Coşkun, Belediye Başkanı Fevzi Sayan, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tutak İlçe kapalı spor salonunda düzenlenen programla coşkuyla kutlandı. Tutak kapalı spor salonunda gerçekleştirilen programa Tutak Kaymakamı Ahmet Coşkun, Tutak Belediye Başkanı Fevzi Sayan,ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kaymakam Ahmet Coşkun ve Belediye Başkanı Fevzi Sayan, programa katılan vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Kaymakam Ahmet Coşkun, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetin milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en büyük kazanımlarından biri olduğunu vurguladı. Milli birlik ve beraberliğin korunmasının, bilimin ve eğitimin ışığında çalışmanın önemine değinen Coşkun, gençlerin Cumhuriyetin geleceği olduğunu belirterek ülkemizin gelişmesi ve gelecek nesillere daha güçlü bir Cumhuriyet bırakılması için hep birlikte gayret gösterilmesi gerektiğini ifade etti". Yapılan konuşmanın ardından

Program öğrenciler tarafından bayrak gösterisi, zeybek gösterisi, şiir okumaları, koro gösterisi ve Kars Kafkas Halk Oyunları ekibinin gösterileri gerçekleştirildi. Kutlama programı, ödül töreni ve geçit töreninin ardından program sona erdi.

Kaynak: İHA
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