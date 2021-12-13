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Tütüncü, özel bireylerle engelsiz kampta buluştu - Son Dakika

Tütüncü, özel bireylerle engelsiz kampta buluştu

13.12.2021 14:40
Tütüncü, özel bireylerle engelsiz kampta buluştu

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, down sendromlu gençler ve aileleri ile engelsiz kampta bir araya geldi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, down sendromlu gençler ve aileleri ile engelsiz kampta bir araya geldi.

Down sendromlu gençler ve aileleri engelsiz kampta buluştu. 'Engelsiz Kamp', Kepez Belediyesi, Gençlik Spor İl Müdürlüğü Özgecan Aslan Gençlik Merkezi, Antalya Down Sendromlular ve Engelliler Derneği, Engelsiz Yaşam ve Spor Derneği işbirliğiyle düzenlendi. Duacı Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilen 'Engelsiz Kamp'a Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'de konuk oldu. Tütüncü, Down sendromlu gençler ve aileleriyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Özel gençlerin arkadaşları ve aileleriyle geçirdiği güzel saatlere ortak olan Başkan Tütüncü, 'Engelsiz Kamp Projesi'nin, sosyalleşme ve özgüven geliştirme anlamında çok önemli bir proje olduğunu söyledi.

"Hayatlara dokunacak çalışmalar"

Engellerin sınır tanımadığını, önemli olanın bu bireylere her türlü fırsatların sunulması gerektiğini belirten Başkan Tütüncü, "Bunun en güzel örneğini de belediyemizin desteği ve Antalya Down Sendromlular ve Engelliler Derneği tarafından açılan sevgi Atölyesi'nde gördük. Özel bireylerin el ve iş becerilerini geliştirirken, nasıl el sanatları öğrendiklerine, nasıl aile ekonomilerine katkı sunduklarına bire bir şahit olduk. İşte bunun için özel bireylerin hayatlarına dokunacak çalışmalar yapmalı, projeler üretmeliyiz. Engelsiz Kamp Projesi gibi projelerde çocuklarımızın sosyalleşmesi açısından büyük önem arz etmektedir" dedi. Engelsiz Kampa, Antalya Down Sendromlular ve Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülcan Ay, down sendromlu gençler ve aileleri katıldı. - ANTALYA

Tütüncü, özel bireylerle engelsiz kampta buluştu
Tütüncü, özel bireylerle engelsiz kampta buluştu
Tütüncü, özel bireylerle engelsiz kampta buluştu
Tütüncü, özel bireylerle engelsiz kampta buluştu
Tütüncü, özel bireylerle engelsiz kampta buluştu

Down Sendromlular, Hakan Tütüncü, Antalya, Kepez, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tütüncü, özel bireylerle engelsiz kampta buluştu - Son Dakika


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