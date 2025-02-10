Tuz Mağaraları Kışın da Ziyaretçilerini Bekliyor - Son Dakika
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Tuz Mağaraları Kışın da Ziyaretçilerini Bekliyor

Tuz Mağaraları Kışın da Ziyaretçilerini Bekliyor

Iğdır'ın Tuzluca'daki Tuz Mağaraları, kış aylarında da misafirlerine doğal tedavi sunuyor.

10.02.2025 15:17
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Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde yer alan yıllarca tuz üretim merkezi olarak hizmet veren daha sonra ışıklandırma yapılarak turizme kazandırılan Tuz Mağaraları, kış aylarında da misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Doğal güzellikleri ve eşsiz atmosferiyle bölgenin en dikkat çeken turizm noktalarından biri haline gelen Tuz Mağaraları, her mevsim farklı bir güzellik sunuyor. Tuz Mağaraları, içerdiği tuz madenlerinin sağlık açısından faydalı olduğu bilinen bir mekan olarak, özellikle astım ve solunum yolu hastalıklarıyla mücadele edenler için doğal tedavi alanı olarak öne çıkıyor. Mağaralarda hava nem oranının düşük ve temiz olması, bu tür rahatsızlıkları olanlar için ideal bir ortam oluşturuyor. Ziyaretçiler, kışın soğuklarına rağmen mağaraların iç kısmındaki sabit sıcaklıkta rahatlıkla keşfe çıkabiliyor. Iğdır'ın Tuzluca ilçesinin ekonomisine katkı sağlayan Tuz Mağaraları, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kış aylarında bile bu doğa harikasını ziyaret etmek isteyenler, hem sağlıklı bir ortamda zaman geçirme hem de bölgenin doğal zenginliklerini keşfetme fırsatı buluyor.

Mağaraya Kars'tan gelen Mahmut Bozkurt; "Burayı merak ettiğimiz için Kars'tan geldik. Yazın gelmeyi düşünüyordum, bir türlü nasip oldu şimdi geldik. Gezdik biraz soğuk gideceğiz. Burası çok güzel bir yer cezbeden bir güzelliği var. Turistik bir yer herkesin gelmesini bekliyoruz. Yazın akrabalarımızla da gelmeyi düşünüyoruz. Yazın dışarısı sıcak iken burası çok serin oluyor. Şu an da dışarısı soğuk burası da biraz soğuk" dedi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Tuzluca, Turizm, Sağlık, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tuz Mağaraları Kışın da Ziyaretçilerini Bekliyor - Son Dakika

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