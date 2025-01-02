Tuz Mağarası'na Ziyaretçi Akını - Son Dakika
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Tuz Mağarası'na Ziyaretçi Akını

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Tuzluca'daki Tuz Mağarası'na ilgi artıyor; 2024'te 150 bin ziyaretçi hedefleniyor.

02.01.2025 10:00
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Haber: Serdar Ünsal

(IĞDIR) - Iğdır'ın Tuzluca ilçesindeki Tuz Mağarası'na ilgi her geçen gün artıyor. 2024 yılında 150 bin kişinin ziyaret ettiği mağarayı özellikle koah ve astım hastaları ziyaret ediyor. Tuzluca Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz, hem yerli hem yabancı turisti hedef aldıkları söylerken, "Hem kültürel hem de sağlık turizmi için ciddi anlamda atılımlar yaptık" dedi.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde Tuz Mağarası'na ilgi her geçen gün artıyor. Mağarayı  2021 yılında 55 bin, 2022 yılında 104 bin, 2023 yılında 135 bin kişi, 2024 yılında ise ziyaretçi sayısı 150 bin kişi ziyaret etti.

Tuzluca Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz, "2024 yılında Tuzluca'mız da bulunan tuz mağaramız 150 bine yakın ziyaretçiye ev sahipliği yapmış ve bir çok tur da burada hizmet vermiştir. Hem yerli turistler hem de yabancı turistler noktasında ciddi bir talep gördük bu sene. Iğdır Valimiz Sayın Ercan Turan beyefendinin himayelerinde ilçemizde çok yoğun bir şekilde hem kültürel turizm hem de sağlık turizmim noktasında çok ciddi anlamda atılımlar yaptık. Tüm bölgemizdeki vatandaşlarımızı bu güzide mağaramıza, Tuzluca'mızdaki tuz mağaramıza bekliyoruz" dedi.

Tuz terapi odaları yapılacak

Tuz mağarasına annesini her hafta getirdiğini söyleyen Adem Kılıç, "Annem Cemile 78 yaşında koah ve astım hastası her hafta imkan dahilinde buraya getiriyorum. Çok rahatlıyor. Faydası çok" şeklinde konuştu.

Tuz mağarasından sorumlu müdür Tuğrul Aras, "Burası yaklaşık 34 milyon yıl önce oluşmuş bir jeolojik yapıdır. Evaporitik kayaçlar dediğimiz gruba dahildir buharlaşmayla oluşmuştur kayaçlar. Burası milyonlar yıl öncesinde sığ bir gölün buharlaşması ile oluşmuş bir yapıdır. Burası hem kültürel turizm hem de sağlık turizm açısından Iğdır'ın en güzeli değerlerinden biridir. Özellikle sağlık turizm açısından astım koah ve bronşit hastaları burayı bir şifa merkez olarak görüp geliyor. İlerleyen dönemde tuz terapi odaları yapacağız ve daha çok vatandaşımızı burada ağırlayacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Tuz Mağarası'na Ziyaretçi Akını - Son Dakika

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