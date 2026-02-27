Başkan Bingöl Tuzla'da gençlerle iftar sofrasında bir araya geldi - Son Dakika
Başkan Bingöl Tuzla'da gençlerle iftar sofrasında bir araya geldi

Başkan Bingöl Tuzla\'da gençlerle iftar sofrasında bir araya geldi
27.02.2026 13:17  Güncelleme: 13:23
Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, Ramazan ayı dolayısıyla Tuzlalı gençlerle birlikte iftar programı düzenledi. Başkan Bingöl, gençlerin hayallerini desteklemek için çeşitli eğitim projeleri ve destekler sunduklarını vurguladı.

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, Ramazan ayı kapsamında Tuzlalı gençlerle iftar programında bir araya geldi. Başkan Bingöl, "Ramazan birlikte güzel, Tuzlamızda beraber olmak hep güzel. Güçlü Tuzla, güçlü gençlerle mümkündür" dedi.

Tuzla Yaşam Ayyıldız Semiha Kibar Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programda gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bingöl, "Burada karşımda bu pırıl pırıl gözleri gördüğümde büyük bir heyecan duyuyorum. Bana hep 'genç başkan' diyorlar. Bundan en çok mutluluk duyma sebebim genç kardeşlerimi anlayabiliyor olmak. Sizlerin ne düşündüğünü ne hissettiğini, kaygılarınızı ve hayallerinizi yakından biliyor ve anlıyorum" ifadelerini kullandı. Belediyenin gençlere yönelik çalışmalarına değinen Bingöl, "Tuzla'da yaptığımız her hizmet sizlerin hayallerini büyütmek, geleceğe umutla bakmanızı sağlamak için. Her biriniz bizim kardeşimiz, gözbebeğimizsiniz. Sizler hayal kurdukça bizler de o hayalleri desteklemek için daha çok çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Birçok alanda gençlerimizin kendini geliştirmesine imkan sağlıyoruz"

Eğitim alanındaki projelere dikkat çeken Bingöl, şunları söyledi:

"Eğitim alanında tüm çalışmalarımızı 'Eğitime Destek, Geleceğe Yatırım' anlayışıyla yürütüyoruz. Akademi Genç ile her yıl binlerce öğrencimize YKS hazırlık desteği sağlıyoruz. Deneme sınavları, etüt programları ve rehberlik çalışmalarıyla gençlerimizin yanında oluyoruz. Akademi Sanat ile yeteneği olan gençlerimizin önünü açıyoruz. Müzikten resme, konservatuvar hazırlıktan dil eğitimine kadar birçok alanda gençlerimizin kendini geliştirmesine imkan sağlıyoruz."

Üniversite adaylarına yönelik destekleri de hatırlatan Bingöl, "Üniversiteye hazırlanan 12. sınıf öğrencilerimizin YKS başvuru ücretlerini karşılıyoruz. Çünkü hiçbir gencimizin sınav ücreti nedeniyle hayalinden vazgeçmesini istemiyoruz. Üniversite öğrencilerimize eğitim desteği sağlıyor, üniversite öğrencisi bulunan ailelerimize nakdi destek vererek yüklerini hafifletiyoruz. Kantin ve beslenme desteklerinden kırtasiye yardımlarına kadar birçok alanda gençlerimizin ve ailelerinin yanındayız" dedi.

"Güçlü Tuzla güçlü gençlerle mümkündür"

Bingöl, "Bizim görevimiz sadece yol yapmak, bina yapmak değil. Bizim görevimiz sizin önünüzü açmak. Çünkü güçlü bir Tuzla, güçlü gençlerle mümkündür. Siz yeter ki hayal kurun, çalışın, üretin. Biz her zaman yanınızdayız. Birlikte yürüyecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Allah bereketimizi paylaştığımız sofralarımızı daim etsin" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Bingöl Tuzla'da gençlerle iftar sofrasında bir araya geldi - Son Dakika

SON DAKİKA: Başkan Bingöl Tuzla'da gençlerle iftar sofrasında bir araya geldi - Son Dakika
