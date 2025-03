Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Personeliyle İftar Sofrasında Bir Araya Geldi

Yerel

Başkan Eren Ali Bingöl, belediye personeli ile iftar sofrasında bir araya geldi

İSTANBUL - Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Mercan Halı Saha Tesisleri'nde düzenlenen iftar yemeğinde belediye personeli ve aileleri ile bir araya geldi.

İftar yemeğine Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ile eşi Ayşegül Kılınç Bingöl'ün yanı sıra Tuzla Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Birim Müdürleri ve belediye bünyesinde çalışan personel ile aileleri katıldı. İftar öncesi masaları tek tek dolaşarak personelle sohbet eden Başkan Bingöl, tüm katılımcılarla ramazanın bereketini paylaştı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, müzik konserinin ardından son buldu.

İftar sonrası yaptığı konuşmada belediye personelinin katkılarıyla geçen bir yılı değerlendiren Başkan Eren Ali Bingöl, "Bugün yapılan araştırmalarda, İstanbul'daki en beğenilen ilçe belediyelerinin başında geliyoruz. Bir yıl önce bu tablonun tam tersi vardı. Tuzla Belediyesi, çok kısa bir sürede büyük işlere imza atarak şehrimizin değerini artırdı. Bu başarı, Eren Ali Bingöl'ün değil, tamamen siz değerli mesai arkadaşlarımın başarısıdır" diyerek belediye çalışanlarının özverili çalışmalarını takdir etti.

Başkan Bingöl, "Tuzla'daki her projede, her çözümde, her işte belediyemizin itibarını yükselten sizlersiniz. Artık, Tuzla'mızın her köşesinde hizmetlerimizin yankılarını duyuyoruz. Bizim hedefimiz, her yaşta, her kesimden insana hitap eden ve 'önce Tuzla, önce Tuzlalılar' diyen bir belediye olmak. Bu başarının arkasında yatan en önemli faktör de sizlerin özverili çalışmalarıdır" ifadelerini kullandı.

"Elimizdeki imkanlar ölçüsünde en iyi şartları sağlamak konusunda kararlıyız"

Başkan Bingöl, belediyenin mali kısıtlamalarına rağmen personelinin sosyal haklarına özen gösterdiğini de ifade etti. "Belediyeler mali olarak kısıtlı olsa da, biz personelimizin iyi şartlarda çalışmasını sağlamak, banka promosyonlarının tamamını almak gibi konularda her zaman gayret gösterdik. Geçim sıkıntısı çekmeden, sadece işine odaklanarak çalışmanız bizim için çok değerli. Elimizdeki imkanlar ölçüsünde en iyi şartları sağlamak konusunda kararlıyız" dedi.

"Tuzla markasını güçlendireceğiz"

Başkan Bingöl, konuşmasına Tuzla'nın geleceği ve belediyenin yeni hedefleriyle devam etti. "Tuzla markasını güçlendireceğiz. Bu şehri hak ettiği değere kavuşturacağız ve Tuzla'yı Türkiye'nin en cazip yerleşim yerlerinden biri yapacağız. Tuzlalı olmayı bir ayrıcalık, Tuzla'da yaşamayı bir cazibe haline getireceğiz. Bunun için tüm ekip olarak hep birlikte çalışacağız" diyerek, Tuzla halkı ve belediye çalışanlarıyla el birliğiyle ilçenin geleceğini şekillendireceklerini vurguladı.

Başkan Bingöl'den teşekkür ve başarı temennisi

İftarın sonunda, Tuzla Belediyesi'nin başarısının sadece belediye başkanının değil, her bir çalışanın katkısıyla gerçekleştiğini belirten Başkan Bingöl, "Sizlerin gayretleriyle daha nice başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Her birinize teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarımızda başarılar diliyorum. Hep birlikte, Tuzla'nın geleceğine değer katmaya devam edeceğiz" diyerek konuşmasını sonlandırdı.