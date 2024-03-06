Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Kentsel Dönüşüm Çalışmalarını Vatandaşlarla Paylaştı

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırmak ve vatandaşları bilgilendirmek amacıyla üç sitenin sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Yazıcı, 10 yılda 2500 binada 25 bin bağımsız bölümde kentsel dönüşüm gerçekleştirdiklerini ve deprem güvenliği için bu çalışmaların devam edeceğini söyledi.
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Borsa Kent Sitesi, Taşpınar Sitesi ve Levent Sitesi sakinleriyle Ayyıldız Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen toplantılarda bir araya geldi. Kentsel dönüşümde plan süreçleri, projelerin yapılması ve sözleşmelerin imzalanması gibi konularda vatandaşlarla bilgi alışverişi yaptı. Yazıcı, fay hattına en yakın iki ilçeden birisi olan Tuzla'da, 10 yıldır devam eden ve her yıl ivmelenerek artan dönüşüm hızını sürdürdüklerini belirtti. Başkan Yazıcı, vatandaşların sorularını da yanıtladı ve taleplerini dinledi.
"25 bin bağımsız bölümde kentsel dönüşüm gerçekleştirdik"
Kentsel dönüşümde Tuzla'da önemli bir ivme yakaladıklarını ifade eden Başkan Yazıcı, fay hattına en yakın iki ilçeden birisi olan Tuzla'da, 10 yıldır devam eden ve her yıl ivmelenerek artan dönüşüm hızını sürdürdüklerini belirtti. Başkan Yazıcı, "Bugüne kadar 2500'e yakın binada 25 bin bağımsız bölümde kentsel dönüşüm gerçekleştirdik. Hız kesmeden de devam ediyoruz. Kentsel dönüşüm bizim işimiz" dedi.
"Vatandaşlarımıza güven veriyoruz"
Başkan Yazıcı, deprem realitesini bildiklerini ve hızla çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Deprem öncesinde verilecek olan en önemli kararın kentsel dönüşüm olduğunu vurgulayan Başkan Yazıcı, "Kentsel dönüşümü engellemeye ve durdurmaya çalışanların, vatandaşa karşı iyilik değil, kötülük yaptığını bilmeleri lazım. Biz bu konuda vatandaşımızla birebir görüşüyor, onların bir an önce karar vermesini sağlayacak olan süreçleri kolaylaştırıyoruz. Bu süreçleri kolaylaştırırken aynı zamanda onlara güven veriyoruz. Tuzla Belediyesi güvencesinde kendilerinin canından sonra en kıymetli olan malı konusundaki kararlarını verip bir an önce deprem güvenlikli konutlarına kavuşmalarını arzu ediyoruz" diye konuştu.
"Kentsel dönüşüm bizim işimiz"
Başkan Yazıcı, kentsel dönüşümün Tuzla'nın geleceği için hayati bir önem taşıdığını belirterek, "Kentsel dönüşüm bizim işimiz" dedi. Başkan Yazıcı, kentsel dönüşümü engellemeye çalışanlara karşı vatandaşları uyardı ve Tuzla Belediyesi'nin bu konuda güvenilir bir partner olduğunu vurguladı. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Kentsel Dönüşüm Çalışmalarını Vatandaşlarla Paylaştı - Son Dakika
Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko, parlamento ve yerel meclis seçimleri için oyunu kullandıktan sonra 2025 yılında yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını duyurdu. Lukaşenko, gelecek yıl yapılacak seçimlere katılacağını belirtirken, toplumda meydana gelecek değişikliklere ve seçime kadar olan süreçteki duruma tepki vereceklerini ifade etti. Lukaşenko'nun iktidarda kalabilmek için 2020 seçimlerine hile karıştırdığı iddiaları ise muhalefet tarafından dile getirilmişti.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın Şirintepe Mahallesi'ndeki Seçim İletişim Merkezi'nin açılışı, Eskişehirlilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Açılış törenine birçok siyasi isim ve vatandaş katıldı. Başkan Ataç, konuşmasında 1 Nisan'da baharın geleceğini ve Türkiye'nin Eskişehir olmasını dile getirdi. Diğer konuşmacılar da seçimlerde destek çağrısı yaparak, hizmetlerin devam etmesi gerektiğini vurguladılar.
1943'te yaşanan Bengal kıtlığı, Hindistan'ın doğusunda üç milyondan fazla insanın ölümüne yol açtı.
Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret ederek, yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi adaylarını destekleyeceklerini açıkladı. Mutlu, Türkiye'nin kalkınması ve refah seviyesine ulaşması için birleşilmesi gerektiğini belirtirken, Erbakan ise milli görüş çizgisinde birleşmenin önemine dikkat çekti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Yarın öğle saatlerinden itibaren Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya il merkezi ve batı kıyılarında yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde tarım arazileri ve incir bahçelerinin yanı başına kurulması planlanan jeotermal elektrik santraline Alamut Köylüleri karşı çıkıyor. Köylüler, santralin çevreye ve tarımsal üretime zarar vereceğini düşünerek mücadele başlatıyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in son dönemde ağır eleştirilerde bulunduğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 2023 Kasım ayında görevden alınan Akşener'in eski basın danışmanı Murat İde, İmamoğlu için seçim şarkısı hazırladı. İde şarkıyı "5 yıllık şahitliğimin ürünüdür bu şarkı" sözleriyle paylaştı.
Türkiye'deki görev süresinin sona ermesinin ardından ülkesine dönecek olan Kore Kültür Merkezi (KKM) Müdürü Park Kee Houng, Türkiye'deki yaşantısını ve hatıralarını anlattı. Park, Türk halkının sıcakkanlılığını ve dostluğunu önemsediğini belirterek, Türkiye-Güney Kore ilişkilerinin süreceğine inandığını ifade etti. Ayrıca Park, Türk hayranların K-Pop sevgisi ve tutkuları sayesinde mutlu zamanlar geçirdiğini ve Kovid-19 salgınında düzenlenen açık hava konserine katılan Türk izleyicilerin coşkusunu unutamadığını söyledi. Park, görev süresi boyunca Türkiye'yi gezip gördüğünü ve Antalya'yı çok sevdiğini belirterek, emeklilik hayatında kış aylarını Antalya'da geçirmeyi hayal ettiğini ifade etti. Türkiye-Güney Kore ilişkilerini kültürel açıdan değerlendiren Park, iki ülke arasındaki kültürel etkileşimin önemine vurgu yaparak, bu ilişkilerin siyaset, ekonomi ve toplum gibi alanlarda da sıkı ilişkilere dönüşeceğine inandığını dile getirdi. Park ayrıca Türk yemeklerinin damak zevkine tam uyduğunu ve cağ kebabını ailece özleyeceklerini sözlerine ekledi.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Yavansu Mahallesi'nde ilçeye yapılan yatırımların ve süren hizmetlerin detaylarını anlattı, gelecek dönemde yaşama geçirmeyi planladığı projelerden bahsetti. Mahalle sakinleri ise Günel'e destek sözü verdi.
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 25 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 25 Şubat'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
Japonya'nın Sapporo şehrindeki bir markette gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 1 çalışan hayatını kaybetti, 2 çalışan yaralandı. Saldırgan ise olay yerinde gözaltına alındı. Saldırganın ekmek bıçağıyla markete girdiği ve 3 çalışanı yaraladığı belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'in Erdemli ve Kargıpınarı Seçim Koordinasyon Merkezleri açıldı. Başkan Seçer, açılışta yaptığı konuşmada hizmetlerini anlattı ve Atatürk'ün yolundan gideceklerini vurguladı. Açılışlara CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür ve diğer parti yöneticileri katıldı. Başkan Seçer, hizmetlerin devam edeceğini ve ayrım yapmadıklarını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?