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Tuzla Belediyesi 2023'te 100 bin ton asfalt serdi - Son Dakika
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Yerel

Tuzla Belediyesi 2023'te 100 bin ton asfalt serdi

Tuzla Belediyesi 2023\'te 100 bin ton asfalt serdi

Tuzla Belediyesi, 2023 yılında ilçenin sokaklarına 100 bin ton asfalt serdi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, kesintisiz hizmet anlayışıyla çalıştıklarını ve ilçedeki altyapı çalışmalarına da önem verdiklerini belirtti. Tuzla'da her yıl olduğu gibi 2023 yılında da altyapı ve üstyapı çalışmaları devam etti. Tuzla halkı da belediyenin hizmetlerinden memnun olduklarını ifade etti.

31.01.2024 23:53
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Tuzla Belediyesi 2023'te 100 bin ton asfalt serdi

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi, 2023 yılında ilçenin sokaklarına 100 bin ton asfalt serdi. Kesintisiz hizmet şiarıyla çalışmalarına devam ettiklerinin altını çizen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, çözüm odaklı yönetim ile Tuzla'yı ekonomik ve sosyokültürel anlamda kalkındırmanın yanı sıra ilçedeki altyapı çalışmalarına da oldukça önem verdiklerini söyledi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın talimatıyla gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla, vatandaşlardan gelen istekler ve Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından belirlenen program dahilinde ilçedeki sorunlara çözüm odaklı bir yaklaşım izlendi. Coğrafi olarak İstanbul'un en büyük ilçelerinden biri olan Tuzla'da her yıl olduğu gibi 2023 yılında da yağmur suyu kanalı düzenleme, mazgal temizliği, tretuvar, asfalt yenileme çalışmaları ve bozulan yollarda asfalt yamalama çalışmaları devam etti.

"Her yıl üzerine koyarak ilerledik"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Çözüm odaklı yönetim ile Tuzla'yı ekonomik ve sosyokültürel anlamda kalkındırmanın yanı sıra ilçedeki altyapı çalışmalarına da oldukça önem veriyoruz. Bu kapsamda 2023 yılında 100 bin ton asfalt serimi yaptık. Her yıl üzerine koyarak ilerledik. Dün, bugün ve yarın tüm Tuzla'ya kesintisiz hizmet şiarıyla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"Biz fark etmeden gideriliyor, onun için bir şikayetimiz yok"

Tuzla Aydınlı'da yaşayan Derya Sözen, "Belediye Başkanımız Şadi Bey'den çok memnunum, bir sıkıntı olduğu zaman hemen müdahale ediliyor zaten. Biz fark etmeden gideriliyor, onun için bir şikayetimiz yok. Asfalt gibi altyapı çalışmalarında herhangi bir problemimiz yok, hemen gideriliyor" şeklinde konuştu.

15 yıldan beri TOKİ'lerde oturan Munise Dursun ise "Yeni yerleşim alanı olduğu için ilk geldiğimizde yollarda sıkıntılarımız vardı ama şu anda çok memnunuz. Altyapı çalışmalarında da hiçbir sıkıntı yok, genelde giderler falan çok iyi" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tuzla Belediyesi 2023'te 100 bin ton asfalt serdi - Son Dakika


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