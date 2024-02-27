Tuzla Belediyesi Aileleri Boğaz Turlarında Buluşturdu

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Tuzla Belediyesi, ilçede yaşayan ailelerin bir araya gelmesi ve keyifli bir gün geçirmesi için boğaz turları düzenledi. Yoğun ilgi gören etkinlikte, aileler sevdikleriyle birlikte boğazın eşsiz güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu.

Katılımın yoğun olduğu programda, boğaz turunun yanı sıra çeşitli etkinlikler de düzenlendi. Aileler, boğaz manzarası eşliğinde oyun oynayıp, halay çekti. Boğaz turu sonrası ailelerle bir araya gelen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla'nın kendileri için bir ev, Tuzla halkının da bir aile olduğunu söyledi.

"Biz Tuzla'yı ailemiz gibi görüyoruz"

Başkan Yazıcı, "Biz Tuzla'yı ailemiz gibi görüyoruz. Tuzla Belediyesi ve Tuzla halkıyla kurduğumuz bu aile bağlarını, Tuzla'yı evimiz görerek de devam ettiriyoruz. Tuzla halkına en iyi hizmeti sunmak için varız. Tuzla'nın gelişimi ve güzelleşmesi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Tarihi yerlerimizi gezme fırsatı bulduk"

20 yıldan fazla Tuzla'da yaşadıklarını söyleyen Bahriye Gencer, "Belediyemizin hizmetlerinden çok memnunuz. Bugünkü etkinlik vesilesiyle de tarihi yerlerimizi geziyoruz. Boğaz Turu da çok güzel oldu" dedi. Hatay Antakya'dan depremzede olarak Tuzla'ya gelen Abdullah Altınöz ise "Belediyemiz sayesinde bir tur yapacağız, boğazımızı gezeceğiz. Çocuklarım ve ailemle kendi imkanlarımızla gezememiştik, belediyemiz sayesinde çok şükür gezme imkanı bulduk" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL