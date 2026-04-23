Tuzla Belediye Binasında 23 Nisan coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

23.04.2026 10:25  Güncelleme: 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuzla Belediyesi Akademi Çocuk, Eğitim Birimleri Çocuk Meclisi üyeleri ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla belediye binasını ziyaret etti. Çocuklar, bayram coşkusunu paylaşarak Türk bayrağını dağıttı ve etkinliklere katıldı.

Tuzla Belediyesi Akademi Çocuk bünyesindeki yaklaşık 30 çocuk ile Eğitim Birimleri Çocuk Meclisi üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Tuzla Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye birimlerini gezen çocuklar, çalışanlara Türk bayrağı dağıtarak bayram coşkusunu paylaştı.

Belediye binasını gezen çocuklar, birimlere ziyaretlerde bulunarak Türk bayrağı dağıttı. Belediye binasında 23 Nisan etkinlikleri için kurulan özel sergi ve etkinlik alanına geçen çocuklar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Farklı dil ve kültürlere ait oyunların sergilendiği "Dünya Çocukları" gösterisinin ardından koro konseri gerçekleştirildi. Etkinlikler, renkli ve neşeli anlara sahne oldu. Tuzla Belediye başkan yardımcıları da çocuklarla yakından ilgilenerek coşkularına ortak oldu. Program çekilen hatıra fotoğrafının ardından sonra erdi.

Öte yandan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 22-25 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikler dizisinin ilki Rumeli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. "23 Nisan Özel Karma Resim Sergisi"nin açılışıyla başlayan program, serginin ardından "Ülkü'nün Hayatı" adlı film gösterimiyle devam etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 11:02:46. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.