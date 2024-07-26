Tuzla Belediyesi, ilçenin geleceğini şekillendirecek projeleri hayata geçiriyor

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(İSTANBUL)- AKP'den CHP'ye geçen Tuzla Belediyesi, 2025-2029 Stratejik Plan Dış Paydaş Çalıştayı, yeniden açılan Halk Plajı, gezici kent lokantası, yoksul çocuklara yönelik beslenme saati ve yeniden başlayacak vapur seferleri ile ilçenin geleceği şekillendiriliyor. Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, tüm bu projelerin ilçenin gelişimine katkı sağlayacağını belirtti.

Tuzla Belediyesi, ilçenin geleceğine yönelik hayata geçirdiği projelerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Belediye'nin 5 yıllık stratejik planlama süreci hızla devam ediyor. Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün, 'Yol haritamızı özenle hazırlıyoruz' ifadesiyle duyurduğu 2025-2029 vizyon toplantıları, önemli bir aşamaya geldi. Önceki gün, Tuzla'daki sivil toplum kuruluşlarının (STK), muhtarların ve üniversitelerin katılımıyla gerçekleştirilen dış paydaş çalıştayında, Tuzla'nın geleceğini şekillendirecek stratejiler tartışıldı.

Toplantıya, çeşitli derneklerin temsilcileri, mahalle muhtarları ve üniversitelerin yetkilileri katıldı. İlçenin ihtiyaçlarının taleplerinin ve önceliklerinin konuşulduğu buluşmada katılımcılar, ilçenin mevcut sorunlarını ve gelecekteki hedeflerini ortak bir akıl ve diyalog çerçevesinde masaya yatırarak çözüm önerileri geliştirdi. Çalıştay, ilçenin gelecekteki gelişim stratejilerini belirlemek ve yerel yönetim yatırımlarını planlamak adına kritik bir öneme sahip.

Vapurlar iskeleye yeniden yanaşacak

Geçen hafta Tuzla Halk Plajı'nın açılışını yaparak plajı vatandaşlarla buluşturan Başkan Bingöl, bu hafta da Tuzla-Pendik- Adalar feribot seferleri ile ilgili önemli bir gelişmeyi vatandaşlarla paylaştı. Toplantı sonrası sosyal medya hesaplarından müjdeyi veren Başkan Bingöl, ilçenin İstanbul ile bağının güçlendirileceğinin altını çizdi. Bingöl, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile entegre çalışarak Tuzla'nın güzelleşeceği tüm yatırımları planlıyor ve hayata geçiriyoruz" dedi.

Tuzla'ya yeni nefes: Gezici Kent Lokantası

Tuzla Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) kent lokantaları modelini daha da ileriye taşıyarak, envanterindeki TIR'lardan birini 'Gezici Kent Lokantası'na dönüştürdü. Projenin ilk adımı kapsamında İçmeler Meydanı'na konumlanan TIR'dan vatandaşlara aşure ikram edildi.

"Yoksulluk Tuzlalı miniklerin kaderi olmayacak"

Çocukların okullarda sağlıklı beslenme ihtiyacına yönelik hazırlanan 'Beslenme Saati' projesi, Beylikdüzü modeli üzerinden Tuzla'ya uyarlanacak. Bu kapsamda Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çelik ile bir araya gelen Başkan Eren Ali Bingöl, Tuzla'da yoksulluğun çocukların kaderi olmayacağının mesajını verdi.

Asfalt çalışmalarımıza aralıksız devam ediyor

Belediye, ilçe sakinlerinin rahat ve konforlu ulaşımını sağlamak adına asfalt serim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İBB iş birliği ile gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, son olarak D-100 ve Aydınlı Caddesi Bağlantı Yolu'na toplam 14 bin 374 ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

Tuzla'ya kadın eli değecek

Kadınlar için hayata geçirilen Kadın Emeği Atölyesi başladı. Belirli aralıklarla ilçenin yaklaşık her mahallesinde gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında kadınlar, birbirinden farklı eğitimlerde bir araya geliyor.

Üniversite tercih zamanlarında gençlere destek

Üniversite hazırlık sürecinde gençlere, 25 Temmuz-2 Ağustos arasında rehberlik hizmeti veriliyor.