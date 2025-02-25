Tuzla Belediyesi\'nden Kış Döneminde Çorba İkramı

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Tuzla Belediyesi, soğuk kış günlerinde vatandaşlara sıcak bir destek sunmaya devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde işlerine ya da okullarına gitmek üzere evlerinden çıkan Tuzlalılara, belediye ekipleri tarafından sıcak çorbalar ikram ediliyor. Tuzla Belediyesi Aşevinden temin edilen sıcak çorbalar, ilçenin farklı noktalarında vatandaşlarla buluşturuluyor.

Tuzla Belediyesi, soğuk kış günlerinde vatandaşların yanında olmaya ve dayanışmayı daha da güçlendirmeye devam ediyor. Belediyenin düzenlediği çorba dağıtımları, bu hafta da hız kesmeden sürüyor. 25 Şubat 2025 tarihinde İçmeler Köprüsü'nde 06.30-08.30 saatleri arasında, 26 Şubat 2025 tarihinde Şifa Köprüsü'nde 06.30-08.30 saatleri arasında, 27 Şubat 2025 tarihinde İçmeler Marmaray'da 06.30-08.30 saatleri arasında, 28 Şubat 2025 tarihinde ise Tuzla İstasyon Marmaray'da 06.30-08.30 saatleri arasında sıcak çorbalar vatandaşlarla buluşturulacak.

Başkan Eren Ali Bingöl: "Tuzla'daki dayanışmayı daha da güçlendireceğiz"

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, "Soğuk kış günlerinde komşularımızın içini ısıtacak sıcak bir çorba ikramıyla onlara destek olmayı sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizle olan dayanışmamızı daha da güçlendirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Çorbalarımız, yalnızca bir içecek değil, aynı zamanda birlikte olmanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın güzel bir simgesidir. Tuzla'daki bu sevgi dolu atmosferi her geçen gün daha da pekiştireceğiz" dedi. - İSTANBUL