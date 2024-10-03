Tuzla Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine 10 Bin TL Destek - Son Dakika
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Tuzla Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine 10 Bin TL Destek

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Tuzla Belediyesi, üniversite öğrencilerine 10 bin TL'lik eğitim desteği sağlayacak bir program başlattı. Başvurular 1-15 Ekim tarihleri arasında kabul edilecek.

03.10.2024 10:52  Güncelleme: 10:57
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(İSTANBUL)- Tuzla Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik destek programı başlattı. Program kapsamında belirli kriterleri karşılayan öğrencilere 10 bin TL'lik eğitim desteği verilecek.

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başvuruların 1-15 Ekim günleri arasında Beyaz Masa veya E-belediye üzerinden gerçekleştirilebileceğini bildirdi.

Başkan Bingöl, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yakın zamanda ben de aynı yollardan geçtim. Bir üniversitelinin ihtiyaçlarını iyi bilirim. Tuzla'mızın her genci benim de kardeşimdir. Gençliğinizin tadını çıkaracağınız bu dönemde, üniversite eğitimi yolculuğunda yalnız değilsiniz. Eğitim yolunda, bilimin ışığında durmadan ilerlemeniz, aileniz kadar bizim de temennimizdir. 10 bin TL'lik eğitim desteğiyle yanınızdayız. Eğer Tuzla'da ikamet ediyor ve lisans eğitimi alıyorsanız, bu destekten faydalanabilirsiniz. Burası bizim ortak yuvamız; sizler de bu yuvanın geleceğe umutla gelişen birer ferdisiniz. Birlik ve dayanışmayla aşamayacağımız sorun yok. Hep destek, tam destek."

Tuzla Belediyesi\'nden Üniversite Öğrencilerine 10 Bin TL Destek
Kaynak: ANKA

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