Tuzla Belediyesi'nden yangından etkilenen vatandaşlara destek
Yerel

Tuzla Belediyesi'nden yangından etkilenen vatandaşlara destek

Tuzla Belediyesi'nden yangından etkilenen vatandaşlara destek
19.01.2026 20:44  Güncelleme: 20:51
Orhanlı Mahallesi'nde bir çakmak fabrikasında çıkan yangının ardından Tuzla Belediyesi, yangından etkilenen vatandaşlara ve müdahale ekiplerine destek sağladı. Ekipler, olaya anında müdahale ederek ihtiyaç sahiplerine sıcak çorba ve çay ikramında bulundu.

Tuzla Belediyesi, Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerindeki çakmak üretim fabrikasında çıkan yangının ardından hızlı bir şekilde harekete geçti. Yangından etkilenen vatandaşlara ve olay yerinde görev yapan itfaiye, sağlık ve yardım ekiplerine sıcak çorba ve çay ikramında bulunularak destek sağlandı.

Yangının ihbar edilmesiyle birlikte bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale ederken, Tuzla Belediyesi de sahadaki çalışmalara destek verdi. Belediye ekipleri, yangından etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ve bölgede görev yapan müdahale ekiplerinin desteklenmesi amacıyla olay yerinde hazır bulundu. Kısa sürede büyüyerek fabrikanın çatı bölümünü saran yangın, yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yangın sırasında fabrikada bulunan 6 çalışan güvenli şekilde tahliye edilirken, fabrika binasında ve üretim alanında maddi hasar meydana geldi.

Tuzla Belediyesi koordineli çalışma yürüttü

Tuzla Belediyesi ekipleri, yangın süresince çevre güvenliğinin sağlanması, vatandaşların bilgilendirilmesi ve ihtiyaçlara anında müdahale edilmesi için koordineli bir çalışma yürüttü. Demokrasi Caddesi'nde trafik ve yaya geçişleri güvenlik önlemleri kapsamında kontrollü olarak sağlandı. Belediye ekipleri de yangından etkilenen vatandaşlara ve olay yerinde görev yapan itfaiye, sağlık ve yardım ekiplerine sıcak çorba ve çay ikramında bulunarak destek sağladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Tuzla Belediyesi'nden yangından etkilenen vatandaşlara destek - Son Dakika

