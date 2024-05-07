Tuzla'da Gençlerin 19 Mayıs Kutlaması - Son Dakika
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Tuzla'da Gençlerin 19 Mayıs Kutlaması

Tuzla\'da Gençlerin 19 Mayıs Kutlaması

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, gençlerle bir araya gelerek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı nasıl kutlamak istediklerini sordu. Gençlerin tercihleri arasında Semicenk ve Teoman öne çıktı. Başkan Bingöl ayrıca gençlerin sosyalleşebileceği yeni alanlar oluşturulması gerektiğini vurguladı.

07.05.2024 11:01  Güncelleme: 11:04
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Bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın Tuzla'da bir başka kutlanacağını belirten Başkan Eren Ali Bingöl, gençlere bayramlarını nasıl kutlamak istediklerini sordu ve fikirlerini dinledi.

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Mercan Şehir Parkı'nda gençlerle buluşarak 19 Mayıs için fikir alışverişinde bulundu. Başkan Eren Ali Bingöl, gençlere 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı hangi şarkıcıyla kutlamak istediklerini sordu. Gençler ise Semicenk, Duman, Teoman, Dolu Kadehi Ters Tut, Mor ve Ötesi, Kolpa, Ceza gibi isimleri istediklerini dile getirdi.

Semicenk ve Teoman en çok rağbet gören isimler oldu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Tuzla'da bu yıl başka kutlanacak. Gençlerle birlikte hareket etmek istediğini belirten Başkan Eren Ali Bingöl, bu çerçevede gençlere, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı hangi şarkıcıyla kutlamak istediklerini sordu. Gençler ise Semicenk, Duman, Teoman, Dolu Kadehi Ters Tut, Mor ve Ötesi, Kolpa, Ceza gibi isimleri istediklerini dile getirdi. İstişarelerin ardından yapılan küçük oylamada Semicenk ve Teoman en çok rağbet gören isimler oldu.

"Tuzla içinde de sosyalleştiğiniz alanları açmak lazım"

Başkan Eren Ali Bingöl, gençlerin sosyalleşebileceği alanlar bulmasının önemine de değinerek Tuzla'da vakit geçirebilecekleri yeni alanlar oluşturulması gerektiğini vurguladı. Kütüphanelerin ve otobüs duraklarının nasıl daha işlevsel hale getirilebileceği konusunda da gençlere fikirlerini soran Başkan Eren Ali Bingöl, bu konuda onların fikirlerini de oldukça önemsediklerini belirtti. Bingöl, "Anı bırakmak keyifli, Tuzla içinde de sosyalleştiğiniz alanları açmak lazım" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tuzla'da Gençlerin 19 Mayıs Kutlaması - Son Dakika

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