Tuzla'da iyilik şampiyonasında 300 öğrenci aynı anda kitap okudu

Tuzla'dan başlayarak önce İstanbul'a daha sonra da Gençlik ve Spor Bakanlığı himayelerinde Türkiye projesine dönüşen İyilik Şampiyonası'na katılan lise ve üniversite öğrencileri, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile bir araya geldi. Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içerisinde gerçekleşen buluşma sonrasında yaklaşık 300 genç, kitap okudular.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından iyilik dağıtılması amacıyla Tuzla'dan başlayarak İstanbul'a yayılan ve daha sonra da Gençlik ve Spor Bakanlığı himayelerinde Türkiye projesine dönüşen İyilik Şampiyonası'na katılan lise ve üniversite öğrencileri, yeni görevleri için bir araya geldiler. Türkiye'nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içerisinde buluşan gençler, önce Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile bir araya geldiler. Lise ve üniversite öğrencisi yaklaşık 300 genç, soru cevap etkinliğinin ardından İyilik Şampiyonası görevleri çerçevesinde park içerisinde kitap okudular.

"İyiliğin yaygınlaştırılması ve gelecek nesillere aktarılması çok kıymetli"

Program sırasında açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," İyilik yapmanın bulaşıcı bir hastalık gibi viral olmasını söyledik ve hep altını çizdik. Ama iyilik kavramı şu anda dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu bir şey olduğuna inanıyorum. Bu yüzden gelecek nesillerin birbirine iyilik yapması, karşısındakine empati yapabilmesi, karşısındakinin eksikliklerini tamamlamaya çalışması, fikir açısından da dünyadaki var olan fikir çatışmalarının köküne inildiğinde iyilik yapmayan, iyilik yaptırılmadan yetiştirilmiş nesillerin sonucudur. Dünyanın iyiliğe ihtiyacı olduğuna inanıyorum. İyiliği bir şampiyona ile yapıyoruz ama gençlerin arasında yaygınlaşması ve gelecek nesillere aktarılması bizim için çok kıymetli. İyilik yapan tüm gençlere teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL