TVHB, Kars'taki Hayvan Barınağındaki Şiddeti Kınadı

13.08.2025 10:28  Güncelleme: 10:29
Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Kars Belediyesi'ne ait barınakta hayvanlara uygulanan fiziksel şiddeti kınayarak, hukuki sürecin hızlandırılmasını ve hayvan refahı için gerekli tedbirlerin alınmasını talep etti.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB), Kars Belediyesi'ne ait barınaktaki hayvanlara şiddet uygulanmasına tepki gösterdi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından yapılan açıklamada, "Kars Belediyesi'ne ait hayvan barınağında bazı görevlilerin hayvanlara yönelik fiziksel şiddet uyguladığına dair görüntüler kamuoyuna yansımış; uygulanan kötü muameleler asla kabul edilemez. Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak hayvan refahını ve yaşam hakkını açıkça ihlal eden bu tür eylemleri kesin bir dille kınıyor; ilgili kişiler hakkında başlatılan adli ve idari süreçlerin ivedilikle sonuçlandırılmasını ve gereken yaptırımların kararlılıkla uygulanmasını bekliyoruz. Kars Belediye Başkanı'nın kamuoyuna yaptığı açıklamada olaya karıştığı tespit edilen personelin açığa alındığı ve gerekli hukuki işlemlerin başlatıldığı bildirilmiştir. Bu sürecin etkin bir şekilde yürütülmesi ve benzer olayların tekrarının önlenmesi adına barınaklarda denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi, hizmet veren personelin hayvan refahı ve etik ilkeler konusunda eğitilmesi, barınma ve bakım koşullarının iyileştirilmesi yönünde gerekli adımların atılması büyük önem taşımaktadır. Veteriner hekimlerin görevden alınmasının bu sorunları çözmediği; aksine esas sorumluluğun yerel yönetimlerin planlama, denetim ve personel yönetimi süreçlerinde olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca bu tür atamaların mevzuat çerçevesinde veteriner hekimlerin yetki ve sorumluluk alanlarına uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği açıktır. Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak ülkemizin her yerinde hayvanlara yönelik şiddet ve kötü muamelenin karşısında durmaya, mesleki sorumluluğumuz çerçevesinde hayvan haklarının korunmasına yönelik çalışmaları desteklemeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

