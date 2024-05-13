U 16 Türkiye Atletizm Şampiyonası Elemeleri Sonuçlandı - Son Dakika
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U 16 Türkiye Atletizm Şampiyonası Elemeleri Sonuçlandı

U 16 Türkiye Atletizm Şampiyonası Elemeleri Sonuçlandı

Diyarbakır'da gerçekleştirilen U 16 Türkiye Atletizm şampiyonası elemelerinde 3 Mart Aşkale Belediye Spor kulübü sporcularından Ömer Aslan ve Mert Aslan finallere katılmaya hak kazandı. Başkan Şenol Polat, sporcuları tebrik ederek başarılar diledi.

13.05.2024 16:05  Güncelleme: 16:06
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U 16 Türkiye Atletizm şampiyonası elemeleri için Diyarbakır'a giden 3 Mart Aşkale Belediye Spor kafilesinde 2 sporcu finallere kalmayı başardı.

Diyarbakır'da gerçekleştirilen U 16 Türkiye Atletizm şampiyonası elemeleri kıran kırana geçen yarışlara sahne oldu. Sporcular birbirleriyle kıyasıya yarışırken 3 Mart Aşkale Belediye Spor kulübü Atletizm takımı sporcuları Antrenör Elif Eyüp idaresinde pistlerin tozunu attı.

Ömer Aslan 800 metrede birinci olarak, diğer sporcu Mert Aslan'da yine branşında derece alarak finallere katılmaya hak kazandı.

Yarışlar sonrası dün ilçeye gelen antrenör ve sporcuları, Kulüp Başkanı Sinan Boyacı ve İbrahim Karabıyık ile birlikte, Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat'ı makamında ziyaret etti.

Polat atletizmde başarı gösteren antrenör Elif Eyüp ve sporcular, Ömer ve Mert Aslan'ı tebrik ederek ödül ve çeşitli hediyeler takdim etti.

İzmir'de yapılacak olan Türkiye Atletizm şampiyonasında derece almaları konusunda antrenör ve sporculardan söz aldı.

Belediye başkanı Şenol Polat "Dualarımız sizlerle"

Başkan Polat burada yaptığı açıklamada, "İzmir'den bizleri ve ilçemizi temsilen katılacağınız şampiyonada sizlere başarılar diliyorum. Çalışma ve başarı sizden destek bizden, yolunuz açık olsun" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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