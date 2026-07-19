UAEA, İran'daki Nükleer Santral Saldırısını İnceliyor - Son Dakika
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UAEA, İran'daki Nükleer Santral Saldırısını İnceliyor

19.07.2026 18:09
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UAEA, ABD'nin İran'daki Darkhoin Nükleer Santrali'ne düzenlediği saldırıyı araştırıyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'da yapımı süren Darkhoin Nükleer Santrali'ne ABD tarafından saldırı düzenlendiği haberleri üzerine olayın incelendiğini bildirdi.

İran Atom Enerjisi Kurumu'nun Huzistan eyaletinde yapımı devam eden Darkhoin Nükleer Santrali sahasına ABD güçleri tarafından saldırı düzenlendiğini açıklaması dikkatleri bölgeye çevirdi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan (UAEA) konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Darkhoin'da yapımı planlanan nükleer santralin inşaat sahasına gece saatlerinde düzenlendiği bildirilen saldırıya ilişkin haberleri inceliyoruz. Tesis, inşaatın henüz çok erken aşamalarında bulunuyor ve UAEA'nın tesise gerçekleştirdiği son ziyarette sahada herhangi bir nükleer madde bulunmuyordu. Bildirilen saldırının herhangi bir radyolojik risk oluşturduğuna inanılmamakla birlikte, UAEA Başkanı Rafael Grossi nükleer tesislerle bağlantılı tüm sahaların çevresinde askeri itidal gösterilmesi çağrısını yineledi. UAEA, kamuoyuna yansıyan haberlerle ilgili olarak İran ile temasa geçtiğini ve yeni bilgiler elde edildikçe daha fazla bilgi paylaşacağını bildirdi" dedi. - VİYANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel UAEA, İran'daki Nükleer Santral Saldırısını İnceliyor - Son Dakika

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