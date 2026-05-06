Üç Fidan 54. Yılında Anıldı

06.05.2026 15:37
Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, Osmaniye'de anma töreniyle yad edildi.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilişlerinin 54. Yılında CHP Osmaniye İl Örgütü binasında törenle anıldı. CHP Osmaniye İl Başkanı Mutlu Yavuzer, "Onlar asla şahsi ikbal peşinde koşmadılar, 'Tam Bağımsız Türkiye' dediler, halkın özgürlüğünü savundular" dedi.

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edilişlerinin 54. yılında Osmaniye'de anıldı. CHP Osmaniye İl binasındaki anma törenine CHP Osmaniye il Başkanı Mutlu Yavuzer, Merkez İlçe Başkanı Barış Özener, Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri, DİSK Dev Emekli-Sen üyeleri çok sayıda partili ve diğer vatandaşlar katıldı.

Anma töreninde konuşan CHP İl Başkanı Mutlu Yavuzer şunları söyledi:

"Bugün, 6 Mayıs 1972 sabahında göğsümüze saplanan o hançerin acısını, aradan geçen 54 yıla rağmen ilk günkü tazeliğiyle yüreğimizde hissediyoruz. Tam bağımsız bir Türkiye için, halkın mutluluğu için darağacına gülümseyerek giden üç fidanımızı; Deniz'i, Yusuf'u ve Hüseyin'i anmak için buradayız. Darağacımıza giden yiğitlerimize Osmaniye'den selam olsun. Onlar bu ülkenin nehirlerini, dağlarını ve insanını karşılıksız sevdiler. Biz de Osmaniye'den, Çukurova'nın bereketli topraklarından haykırıyoruz, bu sevda asla bitmeyecek."

Özellikle gençlik kollarımıza sesleniyorum, Deniz Gezmiş ve arkadaşları idam sehpasına yürüdüklerinde sizin yaşlarınızdaydı. Onlar asla şahsi ikbal peşinde koşmadılar, 'Tam Bağımsız Türkiye' dediler, halkın özgürlüğünü savundular. Bugün sizlerin verdiği demokrasi mücadelesi, onların bıraktığı bayrağı daha da ileriye taşıma kararlılığıdır. Siyaseten değil, vicdanen buradayız. 6 Mayıs tarihimizde, günümüzde de olduğu gibi ne yazık ki hukukun siyasileştiği, vicdanların sustuğu kara bir lekedir. Ancak o gün onları asanlar tarihin tozlu sayfalarında unutulup giderken, bizler Denizlerimizi Hüseyinlerimizi anmak için bunların bu duruşunu yaşatmak için burdayız. Bizler adaletin her alanda tecelli ettiği, hiçbir gencimizin fikrinden dolayı cezalandırılmadığı bir Türkiye'yi kurana kadar durmayacağız, yılmayacağız ve bir adım geri atmayacağız. Onların son mektuplarındaki o sarsılmaz inançla diyoruz ki, 'Yaşasın tam bağımsız Türkiye'. Yaşasın Denizler, Yusuflar, Hüseyin'ler. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, mücadelelerini mücadelemiz biliyoruz. Işıklar içinde uyusunlar. Üç fidanımız, kalbimizde her zaman yeşerecek."

Kaynak: ANKA

