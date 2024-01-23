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'Üç harfliler' söylentisi köyün terk edilmesine neden oldu - Son Dakika
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'Üç harfliler' söylentisi köyün terk edilmesine neden oldu

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde köyü cinlerin sardığı söylentisi köyün terk edilmesine neden oldu, 15 yıldır terk edilen köyde tek bir aile yaşamaya devam ediyor.

\'Üç harfliler\' söylentisi köyün terk edilmesine neden oldu
23.01.2024 - 23:04,  Güncelleme: 23:34
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'Üç harfliler' söylentisi köyün terk edilmesine neden oldu

SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde köyü cinlerin sardığı söylentisi köyün terk edilmesine neden oldu, 15 yıldır terk edilen köyde tek bir aile yaşamaya devam ediyor.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan Kışla köyü, 15 yıl önce köye cinlerin yerleştiği söylentileri üzerine köylü tarafından terk edildi. Adı cinli köye çıkan köyde 15 yıl önce 20 hane yaşarken köyde yaşayan tüm aileler köyü terk etti. Beş yıl önce ise Gültekin ailesi köye yerleşti. Söylentilere aldırmadan 5 yıldır köyde hayat süren aile söylentilerin doğru olduğuna inanmıyor. Köyde terk edilen haneler ise ilgisizlik ve bakımsızlık yüzünden harabeye döndü.

"Beş yıldır tek bir cin bile görmedik"

Beş yıldır ailesiyle birlikte köyde yaşayan Tülay Gültekin, söylentilere inanmadığını belirterek, "Burası 10 veya 15 yıldır boş bir halde bulunuyor, köyün neden terk edildiğini bilmiyorum. Bu köyün cinli olduğunu söyleyerek insanları korkutuyorlar. Aslında öyle bir şey yok. Ben burada 5 yıldır yaşıyorum, söylentilere dair hiçbir şey görmedim" şeklinde konuştu.

"Söylentiler sürüyor"

Şarkışla'da esnaflık yapan Mehmet Bardak, köyle ilgili söylentilerin sürdüğünü belirterek, "Şarkışla ilçesinde yaşıyorum, buradan sık sık geçiyorum. Geçmişte burada 20 hane yaşıyordu, hepsi burayı tek etti. Şuan tamamen boş kaldığı için harabe bir şekilde yok oluyor. Halk arasında dolaşan söylentiler devam ediyor. Köyün yanından geçen yol Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlanıyor. Kimse buraya gelip gitmiyor, köy tamamıyla yol olaya terk edilmiş durumda" dedi.

Kaynak: İHA
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