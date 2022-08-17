İş dünyasının acı kaybı

ÜÇGE Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Gökçin Aras hayatını kaybetti. İş adamının cenazesi cuma günü Bursa Organize Sanayi Bölgesi Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip, Nilüfer Fethiye Kabristanı'na defnedilecek.

Gökçin Aras'ın ani ölümü hem iş dünyasını hem de sanat camiasını üzüntüye boğdu. ÜÇGE Şirketler Grubu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "ÜÇGE Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanımız Gökçin Aras'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Acımız çok büyük. Cenazemiz 19 Ağustos 2022 Cuma günü Bursa Organize Sanayi Bölgesi Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip, Nilüfer Fethiye Kabristanı'na defnedilecektir. Başımız sağ olsun" denildi.

Gökçin Aras kimdir?

Gökçin Aras, mağaza ekipmanları ve depo raf sistemleri sektörünün Türkiye'deki ilk ve ilklere imza atan üreticisi, Türkiye perakendesinin 46 yıllık sürecine tanıklık eden, gelişiminde önemli rolü olan, sektöre yön veren ve global anlamda dünya markalarının güven duyduğu bir Türk markası oluşturup iş dünyasının ilham aldığı örnek iş insanıdır. Gökçin Aras kurucusu olduğu ÜÇGE grup şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı'dır. 2016'dan bu yana GPD (Gıda Perakendecileri Derneği) Yönetim Kurulu üyesidir.

Gökçin Aras, 1954 yılında Ardahan Göle'de doğdu. Köy Enstitüsü mezunu bir öğretmen olan babasının tayini nedeniyle 1967'de ailesi ile birlikte Bursa'ya yerleşti. 13 yaşından itibaren Bursa'da yaşamaya başlayan Gökçin Aras, ortaokul ve lise öğrenimini Bursa'da tamamladı. Bursa Eğitim Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi. Eğitimine ek olarak Ankara Hukuk Fakültesi'nde öğrenim gördü. 1976'da Bursa'da küçük bir raf atölyesi ile başladığı perakende yolculuğunda, ÜÇGE markası ile 46. yılını tamamladı.

Gökçin ARAS başarılı iş adamı kimliğiyle, TUGİAD, GESİAD ve KESİAD'ın yanı sıra çeşitli sivil toplum örgütlerinin yapılanmasında aktif görevler aldı. Sporu çok seven Aras, birinci ligde yer alan spor kulüplerinde başkanlık ve ikinci başkanlık görevlerinde bulundu.

Öğretmen bir aileden gelen ve eğitime büyük önem veren Gökçin Aras, 'Çocuklarımız, geleceğimizdir' ilkesiyle yola çıkarak, Ardahan Çobanlı Köyü'nde annesi adına Hayriye Aras İlköğretim Okulu'nu ve öğretmen olan babası Mehmet Aras adına Bursa Beşevler' de Öğretmen Mehmet Aras İlköğretim Okulu'nu yaptırdı. Sosyal sorumluluk kapsamında spor, kültür, sanat ve daha pek çok farklı alanda çocuklarımıza, gençlerimize ve ülkemize katkı sağlamak en büyük amaçlarından biri oldu. - BURSA