Uçhisar Belediyesi'nde bayramlaşma programı - Son Dakika
Üye Girişi

Uçhisar Belediyesi'nde bayramlaşma programı

02.05.2022 16:12
Uçhisar Belediyesi'nde bayramlaşma programı

Nevşehir'in merkez ilçesine bağlı Uçhisar Kasabasında bayramlaşma programı düzenlendi.

Nevşehir'in merkez ilçesine bağlı Uçhisar Kasabasında bayramlaşma programı düzenlendi.

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, öğle namazı sonrası cami çıkışında vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaştı. Uçhisar Belediye Başkanlığı tarafından pandemi nedeniyle verilen aradan sonra bayramlaşma töreni yeniden gerçekleştirildi. Merkez camiinde öğle namazı sonrası başlayan program belediye binasında devam etti. Vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Belediye Başkanı Osman Süslü, tüm İslam aleminin bayramını da kutladı. Ramazan Bayramı'na erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Süslü, "Bir kez daha Ramazan Bayramı'na erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar paylaşma ve dayanışmanın ön plana çıktığı müstesna günlerdir. Ramazan Bayramı da insanları birbirine yaklaştıran, akrabalarımızı gözetmemize vesile olan anlamlı ve mübarek bir gün. Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Ramazan Bayramı'nda da belediye olarak tüm ekiplerimiz ile kasaba halkımızın hizmetinde olacağız" dedi.

Bayramlaşma programı, Uçhisar Belediye Başkanlığı tarafından vatandaşlara sunulan ikramlarla birlikte sona erdi. - NEVŞEHİR

Uçhisar Belediyesi'nde bayramlaşma programı
Uçhisar Belediyesi'nde bayramlaşma programı

YORUMLAR
500
Nevşehir AK Parti teşkilatı Bayramlaşma programı düzenledi Nevşehir AK Parti teşkilatı Bayramlaşma programı düzenledi Marmaris'te ilçe protokolü Ramazan Bayramı'nı kutladı Marmaris'te ilçe protokolü Ramazan Bayramı'nı kutladı

Belediye Başkanlığı, Ramazan Bayramı, Osman Süslü, Nevşehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Uçhisar Belediyesi'nde bayramlaşma programı - Son Dakika


Son Dakika
15:45 Eşi tarafından katledilen kadın bayram günü toprağa verildi! Oğlu dakikalarca gözyaşı döktü
15:43 Ukrayna donanması, Türk SİHA'ları ile Rus ordusuna ait iki tekneyi batırdı
15:04 Başarılı oyuncu Pelin Öztekin'den basın mensuplarına şaşırtan çıkış: Çıkın hayatımdan
14:32 Ayrılma aşamasında olduğu nişanlısını öldüren kadın, aynı tüfekle intihar etti
14:31 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bayram paylaşımı! Fotoğrafta bulunan bebeklere özel vurgu yaptı
14:29 Otomobilini benzinle ateşe veren vatandaş yardım tekliflerini "Söndürmeyin" diyerek reddetti
13:58 Apartman boşluğuna düşen hırsız kendini dövmeye başladı!
13:57 Bakan Bilgin, milyonları hayal kırıklığına uğrattı! "1 Mayıs'ta emekliye ek zammı açıklayacağım" sözlerinin altı boşmuş
13:05 Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan seslendi! Askıda fatura çağrısında bulundu
13:00 Babacan'dan 6'lı masa hakkında dikkat çeken açıklama: 6 genel başkan ayrı ayrı şeyler söylüyor, vatandaş bize güvenir mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 16:18:28. #1.13#
SON DAKİKA: Uçhisar Belediyesi'nde bayramlaşma programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement