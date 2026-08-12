Ücretsiz Ders Kitapları Hazırlığı

Aydın'ın Söke ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde, Söke, Didim ve Kuşadası ilçelerinde öğrencilere ücretsiz dağıtılacak ders kitaplarının hazırlıkları sürüyor.

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu ve Şube Müdürü Kamil Tehtap, yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerin kullanımına sunulacak ders kitaplarının depolandığı alanda incelemelerde bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğurlu, kitapların tasnif, paketleme ve dağıtım süreçlerini yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kitapların eğitim öğretim yılı başlamadan önce ilgili okullara eksiksiz ve düzenli şekilde ulaştırılması amacıyla yürütülen çalışmaları değerlendiren Uğurlu, yeni eğitim yılına sorunsuz bir başlangıç yapılması için gerekli koordinasyon çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Ücretsiz ders kitaplarının, 2026-2027 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Söke, Didim ve Kuşadası ilçelerindeki okullarda öğrencilerin kullanımına sunulacağı belirtildi.