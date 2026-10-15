Uçum, MGK kararının bu yıl bitmeden ilanını muhtemel görüyor, 2027'yi işaret ediyor

Uçum, MGK kararının bu yıl bitmeden ilanını muhtemel görüyor, 2027'yi işaret ediyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, MGK kararının bu yıl sona ermeden açıklanmasının kuvvetle muhtemel olduğunu belirtti. Uçum, 2027'nin ilk yarısı bitmeden altı aylık dönemde planlananların tümünün uygulanacağı öngörüsünü dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, "(Terörüz Türkiye) Gözüken o ki bu yıl bitmeden Milli Güvenlik Kurulu kararının ilan edilmesi kuvvetle muhtemel ve 2027 ilk yarısı tamamlanmadan da altı aylık sürede yapılacakların hepsinin hayata geçeceği öngörülerden biri" dedi.
Kaynak: İHA
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